Alle 18. Brescia-Trento l’altra semifinale in programma. Coach Cotelli: "Grande occasione per esordire»

A poco più di due mesi dalla fine del sogno Scudetto, la Germani Brescia torna protagonista in Supercoppa Frecciarossa. Oggi, alle 18 all’Unipol Forum di Assago, affronta la Dolomiti Energia Trento nella prima semifinale. Per il club lombardo è la terza partecipazione alla fase finale della competizione: nel 2018 fu eliminata da Milano in semifinale (81-59), mentre nel 2023, dopo aver battuto Tortona (86-63), cedette nettamente in finale alla Virtus Bologna (97-60).

Per Brescia si apre un nuovo ciclo con Matteo Cotelli (nella foto) in panchina. "Questa partita è importante non solo perché c’è un trofeo in palio, ma perché rappresenta l’inizio di un nuovo capitolo – ha spiegato il coach –. È anche il modo migliore per chiudere idealmente la scorsa stagione, che ci ha permesso di qualificarci qui. Ci aspettiamo una Trento aggressiva e atletica, stiamo curando ogni dettaglio per essere pronti. C’è pressione, ma è frutto della nostra passione". Anche Trento, alla terza partecipazione alla fase finale dopo le semifinali del 2017 e del 2018, ha cambiato volto con l’arrivo in panchina di Massimo Cancellieri. "Dobbiamo affrontare Brescia con entusiasmo e attitudine – ha detto l’allenatore –. La nostra filosofia sarà dare tutto, partita dopo partita".

L’obiettivo della Germani è ripartire dalle certezze della passata stagione e trasformare la Coppa Italia 2023 in un trampolino. Il tutto con un roster praticamente identico al precedente, con la sola aggiunta del rientranto CJ Massinburg al posto del play/guardia Chris Dowe. "La semifinale contro Trento sarà anche il mio esordio ufficiale come capo allenatore, devo dire che sono molto contento e mi sento fortunato. Non avrei potuto chiedere occasione migliore", ha aggiunto Cotelli. Sul parquet della “Scala del basket“ la Leonessa proverà a conquistare il pass per la finale e a regalarsi un nuovo trofeo per aprire al meglio la stagione. E lo farà da favorita, almeno contro l’Aquila che, come ogni anno, ha cambiato tanto.Alessandro Luigi Maggi