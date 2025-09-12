Alle 21 Jesi in campo contro il Loreto. Domani alle 21 la finalissima davanti al pubblico amico. Un quadrangolare svela la General Contractor. Dopo il derby romagnolo, c’è da battere Pesaro

La prima volta della rinnovatissima General Contractor Academy Jesi davanti al pubblico di casa. Dopo le amichevoli - tutte in trasferta causa lavori di ammodernamento e rinnovamento all’interno del vetusto impianto di Via Tabano - con Loreto Pesaro, Virtus Imola, Faenza e Roseto, è arrivato il tempo, per le tre formazioni di pari categoria di restituire la visita. Nasce con questi presupposti il quadrangolare in onda stasera e domani al PalaTriccoli, ultima tappa di avvicinamento al campionato che inizierà domenica prossima 21 settembre con l’esordio casalingo della formazione di coach Ghizzinardi contro l’Andrea Costa Imola. Questo il programma di oggi: ore 18.30 il derby emiliano/romagnolo Virtus Imola vs Faenza, a seguire, alle 21 General Contractor Jesi vs Loreto Pesaro. Domani alle 18.30 finale per il terzo posto alle 21 la finalissima. Il biglietto per la singola partita costa 8 euro, con 10 euro si potrà assistere ad entrambe le gare, per abbonati e minorenni è confermato l’ingresso omaggio. Legittima curiosità da parte degli appassionati per l’esordio casalingo di una squadra che presenta sette volti nuovi dei nove ‘titolari’ dopo l’addio per motivi scolastici del capitano Antonio Valentini, la conferma dell’argentino Santiago Bruno e del giovane Tamiozzo. Occhi puntati sull’ala centro islandese Kristinn Palsson reduce da un campionato europeo da protagonista con la nazionale del suo paese, se manterrà le promesse saranno problemi seri per tutti…

g.a.