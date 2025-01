ALTRo COLPO DA VICE. Fucà lancia Reggio. Ribaltone a Bonn

Un vice allenatore coi fiocchi. Tanto che è anche assistente del ct azzurro Gianmarco Pozzecco. Federico Fucà (nella foto), bolognese, alla guida della Unahotels Reggio Emilia ha fatto il colpo in Champions League a Bonn dopo l’espulsione del tecnico in prima, Dimitris Priftis. Gli emiliani erano a -16 a fine terzo quarto e hanno vinto di tre. "Non c’era tempo di emozionarsi – dice Fucà – devo ringraziare i ragazzi e lo staff: abbiamo dimostrato di avere un legame forte".