Armani trionfa alla Segafredo Arena: 66-85 contro Virtus Bologna, serie in parità

L’Armani è corsara alla Segafredo Arena, vince 66-85 e conquista il punto dell’1-1 rimettendo in pari la serie di semifinale contro la Virtus Bologna. Dopo esserci andata ad un passo, questa volta Milano è più concreta ed espugna il campo bolognese che quest’anno in campionato era stato violato solo una volta. Lo fa con un clamoroso Armoni Brooks, autore di 20 punti e di una super partita, come Shields che ne fa 14 (5/6 da 2), ma soprattutto una difesa praticamente perfetta sugli esterni di bolognesi. A quota 14 anche Mirotic, solido nel primo tempo. In attacco Milano è fluida e con due triple di Mannion e Mirotic l’Armani prova a scappare (10-18 al 5’). Poi è il turno di Brooks che si accende e l’EA7 allunga in doppia cifra 12-23. In difesa Milano si registra, in attacco anche Diop produce e così si mantiene avanti sul 22-35 quando Mirotic spara da 9 metri, toccando già dopo 14’ i punti del 1° tempo di gara 1. Shields firma il +16 (24-40), poi la Virtus risale la china e rientra in gara all’intervallo, 35-44 con l’energia di Diouf. A ripartire meglio è l’Olimpia che colpendo dall’arco con Brooks e Mirotic ritrova il +16 ancora una volta (40-56 al 23’), ma nel momento migliore Mannion deraglia e regala possessi in campo aperto alla Virtus che piazza un 10-0 di break per 52-58 al 26’, con Mirotic in panchina per problemi di falli. Causeur e Shields ridanno ossigeno all’Armani (56-66), ma è l’ennesimo canestro in backdoor di Belinelli che chiude il terzo periodo sul 58-66. Dopo due minuti di confusione, è Shields a bruciare la retina da 3 punti (58-69). Diventa una battaglia, pallone su pallone, Milano pesca dei jolly da Bolmaro e Diop, così mantiene la distanza 62-74 al 35’. Ad azzannare la partita ci pensa Brooks, 7 punti filati per il 64-80 al 37’ e titoli di coda messi alla partita anticipatamente. Adesso un giorno in più di pausa e ci sarà il trasferimento della serie a Milano dove giovedì 5 giugno si giocherà gara-3 al Forum di Assago alle 20.45, con l’Armani che adesso ha il pallino del fattore campo a disposizione (gara 4 sarà sabato 7).

SEGAFREDO BOLOGNA-EA7 EMPORIO ARMANI MILANO 66-85 (20-27; 35-44; 58-66)