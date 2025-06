Azzurre, il grande sogno: regia di Santucci: "La nostra impresa nata dalle delusioni"

L’Italbasket femminile continua a sognare e a far sognare. E’ una nazionale che in campo ha messo cuore e determinazione, grinta e volontà quella che si appresta a scendere in campo domani sera al Pireo in una storica semifinale che al basket in rosa nazionale mancava da 30 anni. Sfideremo alle 19.30 il Belgio campione d’Europa che ieri ha strapazzato la Germania 83-59. L’altra sfida sarà Francia-Spagna.

Ventotto anni, bolognese, la playmaker della Nazionale Mariella Santucci, quella rassegna continentale di Brno datata 1995 non l’ha vista, come tutte le sue compagne di squadra non era ancora nata. Ma ne ha sentito parlare e nei giorni scorsi a Bologna ha potuto anche conoscere parte di quel gruppo azzurro che conquistò l’argento: quasi un passaggio di consegne.

Santucci, state riscrivendo la storia del nostro basket. "E’ stata impresa storica raggiungere questa semifinale, ma per noi è anche la conferma che il lavoro paga. Questo gruppo ha attraversato momenti di critiche e delusioni, come l’Europeo di due anni fa. C’era una grande voglia di riscatto, di fare qualcosa di importante. Il nostro momento è arrivato, e per come è successo, è stato ancora più bello".

Le vittorie con Serbia, Slovenia e Lituania nel girone, poi nei quarti con la Turchia: un cammino in crescendo. "Non ci sono state sfide facili, abbiamo giocato dando sempre il massimo, mettendoci cuore, passione, e credo che questa nostra emozione la si sia percepita e siamo riuscite a trasmetterla a tutto un movimento femminile che deve rilanciarsi".

Il vostro è un risultato che arriva da lontano. "Un paio di anni fa c’è stato un cambio generazione; la nostra è una crescita di esperienza che parte dai club, tante di noi provengono dalle due squadre che giocano in Eurolega (Schio e Venezia, ndr) che passa da quella personale di ognuna di noi, e che coincide con quella di questo bellissimo gruppo".

Dopo tante medaglie con le rappresentative giovanili potrebbe arrivarne adesso una con la nazionale maggiore. "La qualità c’è, forse mancava fare l’ultimo passo, ma servono anni di lavoro e di costruzione".

Il via a questi Europei è arrivato nella sua Bologna. "Per me è stato un impatto emotivo unico, credo che l’emozioni che ho vissuto al PalaDozza e sto vivendo adesso in Grecia rimarranno per sempre nella mia mente. Giocare in azzurro è una sensazione unica, averlo fatto nella mia città ha dato a me, ma anche alle mie compagne, una carica incredibile".

Emozioni che state trasmettendo a coloro che vi seguono. "La gioia e il pianto dopo la vittoria contro la Turchia sono emozioni vere; ci crediamo, lottiamo, diamo tutte noi stesse".

Domani c’è la semifinale. "L’affronteremo con serenità e la massima fiducia nel nostro gruppo. Dobbiamo continuare a pensare a noi, non a chi affrontiamo. Sappiamo chi siamo e che anche momenti di calo non dobbiamo mollare".

Ultimo passo verso una medaglia? "Ora più di prima dobbiamo giocarci il tutto per tutto. Una medaglia? Sognare non fa mai male".