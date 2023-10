B interregionale, quarto ko di fila per Ancona che cede in casa anche alla Virtus Civitanova dopo la sconfitta con Senigallia. Stamura in caduta libera: il gioco non basta

STAMURA

76

VIRTUS CIVITANOVA

82

STAMURA : Piccionne 10, Gallo 6, D’Agnano 12, Bora 6, Tamboura; Balducci, Filippetti, Kumer ne, Paoletti 22, Virgili 18, Diop 2, Barletta. All. Petitto

VIRTUS CIVITANOVA: Bazani 10, Arienti 21, Bini 8, Vallasciani 3, Cicconi Massi 21; Ribichini ne, Micalich 12, Felicioni 5, Seri ne, Abbate ne, Fermani ne, Botteghi 2. All. Schiavi

Arbitri: Uncini di Jesi e Marconi di Ancona

Parziali: 16-21 38-37 58-61 76-82

Arriva il quarto ko consecutivo per la Stamura che dopo la netta e brutta sconfitta nel derby di Senigallia si riscatta sul piano del gioco ma non su quello del risultato, cedendo al PalaRossini alla Virtus Civitanova 76-82. Ancona in partita per oltre 30 minuti, ma l’ultimo quarto è di chiara marca civitanovese e fa la differenza costringendo la giovane squadra di Petitto a un nuovo ko. Partenza sprint dei locali che dopo poche battute di gioco sono già sul 6-0, ma dura un attimo: la Virtus entra rapidamente in partita e con la tripla di Arienti all’8’ fissa già il primo break importante (13-21). Dorici pienamente in partita comunque e di nuovo avanti con D’Agnano (29-28 al 15’) e in testa, pur col margine minimo, pure al riposo lungo (38-37). Equilibrio anche nel terzo periodo: Civitanova prova la mini fuga con una tripla dell’argentino Bazani (46-50 al 25’) rimanendo avanti fino al suono della sirena del 30’ ma il match, con un quarto ancora da giocare, è più che mai aperto (58-61). Gli ultimi 10’ decidono: il senigalliese ed ex Goldengas Cicconi Massi, immarcabile (21 punti, 8 rimbalzi), lancia Civitanova al +7 (64-71) poi sono Micalich e ancora Cicconi Massi a mantenere gli ospiti saldamente avanti (71-82 al 37’) indirizzando definitivamente il match verso la Virtus. Paoletti, 22 punti partendo dalla panchina, segna (76-82) ma ormai è tardi e finisce così.