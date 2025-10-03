Italbasket, presentato il Ct Banchi: "Il punto più alto in carriera. Vogliamo il Mondiale"

Roma, 3 ottobre 2025 – Si è ufficialmente alzato il sipario dell’era di Luca Banchi sulla panchina della Nazionale italiana di basket. Banchi, che ha firmato un contratto full-time di durata triennale e sarà coadiuvato dagli assistenti Marco Ramondino, Adriano Vertemati e Iacopo Squarcina, non è nuovo al ruolo di CT, perché arriva dall’esperienza sulla panchina della nazionale della Lettonia, che ha portato fino allo storico quinto posto ai Mondiali del 2023. Il coach di origini grossetane, che succede a Gianmarco Pozzecco – il quale ha lasciato l’azzurro dopo l’eliminazione agli ottavi di finale dell’Europeo disputato poche settimane fa –, è stato presentato questa mattina a Roma, presso il Salone d’onore del CONI, e non ha nascosto la sua emozione per questo nuovo incarico, senza dimenticarsi di tutti coloro che lo hanno preceduto, a cominciare proprio da Pozzecco, e chiarendo subito i capisaldi del suo mandato: “Non nascondo l’emozione e la gratitudine di essere stato scelto per questo ruolo, un ruolo a cui do grande valore. Mi sono avvicinato al basket da giovanissimo e sin da allora ho avuto dei modelli, prima da giocatore, poi da coach e ovviamente l’allenatore della Nazionale è sempre stato un riferimento. Sono entrato del mondo del basket quando Giancarlo Primo era commissario tecnico, poi ho vissuto tutte le ere dei miei predecessori e a ognuno di loro sono grato, fino ad arrivare a Gianmarco, di cui raccolgo l’eredità. Il solco tracciato dai miei predecessori è qualcosa che mi ispirerà durante il cammino. Voglio ovviamente ringraziare tutti i membri della Federazione, a cominciare da Salvatore Trainotti e Gigi Datome, coloro che si sono esposti facendo il mio nome. È il momento più alto della mia carriera, perché do un grande valore al mio ruolo e alla mia missione, che è quella di cercare di contribuire alla costruzione di uno stile e di una identità riconoscibili, sul campo e non solo. Credo fermamente in aspetti semplici ma imprescindibili come il senso di appartenenza e la partecipazione. Su queste basi dovremo costruire il nostro progetto. Sappiamo benissimo che avremo a che fare con una nuova generazione di giocatori estremamente talentuosi e promettenti, ma credo che la Nazionale abbia ed avrà un ruolo fondamentale nella loro crescita. Quindi, spero che continuino a dare impulso alla Nazionale, che ha anche questo compito, quello di trasmettere un messaggio su tutto il territorio e contribuire con i risultati e non solo ad allargare la base e diventare un punto di riferimento per tutto il movimento, compresi dirigenti e tifosi”. Il desiderio è quello di calarsi subito nella nuova realtà e iniziare a lavorare per plasmare la sua Nazionale e dare rinnovato impulso a tutto il movimento che ruota attorno all’universo azzurro, partendo dalle nazionali giovanili che in estate hanno raccolto ottimi risultati, al pari della prima squadra femminile: “Ho preso possesso di questo nuovo ruolo e dei miei compiti da poco e sto cercando di dare ogni giorno il meglio di me per mantenere attivo questo motore. Non dobbiamo perdere la spinta e l’inerzia che ci arriva da un’estate nella quale sono stati ottenuti grandi risultati sia a livello maschile che a livello femminile, dalle squadre senior e da quelle giovanili. Ci sono stati momenti davvero emozionanti. Sono addirittura scappato dalla spiaggia per vedere la Nazionale femminile senior, che è stata entusiasmante e ha dato grandissime emozioni. Mi auguro di essere degno del ruolo e di continuare a coltivare i miei sogni”. Il nuovo CT ha poi fissato il primo obiettivo da raggiungere che è la qualificazione ai prossimi Mondiali: “La nostra attività prevederà tappe ben precise. Il nostro obiettivo, che è la qualificazione al Mondiale, passerà attraverso tre finestre di qualificazione contro tre avversarie molto temibili come la Lituania, l’Inghilterra e l’Islanda, che arrivano dall’Europeo e potranno dare continuità al loro progetto tecnico, attingendo a un gran numero di giocatori. Da noi potrebbero invece mancarne ben undici su dodici visti i calendari delle competizioni europee che non si fermeranno. Sono convinto, però, che attraverso il lavoro di ricerca sul territorio sapremo presentare. Credo che, a prescindere da chi scenderà in campo, dovremo avere uno stile di gioco riconoscibile, che ci permetta di competere ad ogni livello”. A fare gli onori di casa c’era il presidente Federbasket, Gianni Petrucci, che ha esordito ringraziando l’ormai ex CT Gianmarco Pozzecco, che ha salutato l’azzurro dopo l’eliminazione da Eurobasket: “Ci siamo lasciati in modo sereno. Il contratto era ormai finito, ma tutti i divorzi un po’ di amarezza la lasciano. Ha lavorato sempre con grande impegno, portando grande entusiasmo alla Nazionale. A lui sono legato in maniera particolare e mi auguro che trovi quanto prima un club, perché capisco perfettamente che, quando uno fa l’allenatore, restare fermo è un sacrificio e una privazione". Petrucci si è poi soffermato sui motivi che hanno portato alla scelta di Banchi: “Nella mia vita ho lavorato con undici allenatori e ognuno di loro aveva una prerogativa. Luca è capace di racchiudere tante di queste caratteristiche. Dove è andato ha lavorato bene, portando risultatI. Con la Lettonia è partito quasi da zero e l’ha portata a scalare tante posizioni nel ranking mondiale. Ha un’esperienza internazionale e in tutti questi anni ha dimostrato di essere una persona seria. Aspetti che mi hanno portato a condividere la sua candidatura”. il numero uno federale ha infine ribadito il desiderio di rivedere l’Italbasket alle Olimpiade: “Dal primo momento gli ho detto: ti timbro sul cuore i cinque cerchi olimpici, il sogno di tutti voi. L’Olimpiade è il sogno di tutti, il coronamento di una vita. Non ci sono campionati o coppe europee che tengano il confronto. Con Banchi dobbiamo sbancare”.