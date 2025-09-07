Basile, il Poz e la Virtus: "Italia bella e coraggiosa. Ivanovic, che passione"

E’ il re delle isole. In vacanza in Sardegna, è in procinto di rientrare in Sicilia, a Capo d’Orlando, dove, da tempo, ha fissato la sua dimora. Gianluca Basile, cinquant’anni, teorico (ex) dei tiri ignoranti, s’è scoperto intervistatore di successo. I video con i dialoghi con Myers, Messina, Belinelli, Repesa, Pozzecco (e compagnia bella) realizzati per la Lega Basket hanno spopolato.

Basile, la dobbiamo chiamare collega?

"Macché, mi sono già ritirato dalla scena".

Ma come? Le sue interviste sono piaciute tanto. E non solo a noi.

"Sì, ma non sono un giornalista. Sono un ex compagno di squadra, un atleta, che ha condiviso determinati momenti con persone speciali".

Insistiamo: è stato davvero un intervistatore brillante. Mai banale e pure divertente.

"Ma erano solo chiacchiere da bar".

Ma in libertà e con tanti spunti. Assolutamente da ripetere.

"Non con me. Ci vogliono volti nuovi. Se lo rifacessi non sarebbe la stessa cosa. Non ho un volto che buca lo schermo. La gente vuole facce nuove".

Passiamo alla Nazionale.

"Partiamo da due punti".

Quali?

"La nazionale è bella".

Uno. E il secondo?

"Il mio amico Pozzecco non è fortunato. Pensavo che la fortuna non contasse e invece…".

Invece?

"Facciamo un buon mondiale. E finiamo per sbattere contro gli Stati Uniti. Stiamo disputando un bell’Europeo e becchiamo la Slovenia del fenomeno Doncic. Potevamo avere un incrocio migliore. Penso a me e alla Nazionale ai Giochi di Atene. Certo, battemmo la Lituania. Ma prima incrociammo Portorico. Un po’ di fortuna non guasterebbe".

Già battuti?

"No, perché il problema siamo noi".

In che senso?

"Possiamo vincere con chiunque".

Bene, no?

"Ma possiamo perdere con tutti. Siamo molto legati al tiro da tre. Anche se Diouf, che mi piace tantissimo, ha movimenti importanti".

Ma con la Slovenia?

"Siamo forti, siamo buoni e siamo tanti. Non c’è grande differenza, come in passato, tra i primi cinque e gli altri. Anzi, abbiamo dodici giocatori. Un problema per il Poz".

Perché?

"Perché si gioca in 8-9. Non puoi giocare con dodici elementi per partita. Finora hanno pagato Procida e Gallinari, con pochi minuti. Ma è un’Italia che emoziona".

Vero.

"Sa da cosa l’ho capito?".

No, dica.

"Mia moglie Nunzia. Non ha mai guardato una partita. Con la Spagna è rimasta incollata fino alla fine".

Come non ha mai guardato una partita. Impossibile.

"Veniva al PalaDozza, è chiaro. Poi, però, parlava con la mamma del Poz. Non vedeva nulla".

L’addio ad Armani.

"Non l’ho conosciuto personalmente. Nel senso che, quando sono stato a Milano, gli stringevo la mano. Però ha portato in alto il nome dell’Italia con il suo stile. Ha rifatto grande Milano, si è impegnato per il basket. Gli dobbiamo eterna gratitudine".

La Virtus?

"Bella squadra, davvero. Soprattutto se Diouf e Niang sono quelli che stiamo ammirando. Squadra veloce, atletica, come piace a Ivanovic".

Diouf, Niang e…

"E Pajola. Ma non solo lui. Ripeto, Dusko ha costruito una squadra molto interessante e divertente".

Lei ha avuto Dusko come coach.

"Sì, esigente, duro. Il talento con lui non basta. Devi correre. Adesso magari si è un po’ ammorbidito perché sa che non poi correre sempre. E per farlo ha scelto tanti piccoli. Quando sono venuto a intervistare Belinelli abbiamo chiacchierato per un’ora. Con un microfono e due telecamere veniva uno spettacolo".

Che le ha detto Dusko?

"Gli ho chiesto come fa, dopo tanti anni, a essere sempre sul pezzo".

E lui?

"Senza basket non può stare, me lo ha detto chiaro e tondo. Ma lo si vede, lo si percepisce. Ho rivisto lo stesso entusiasmo di quando mi allenava a Barcellona. Un po’ più morbido. Ma solo un po’".

Vede che lei deve insistere come giornalista?

"Ho già dato come volto televisivo".

Belinelli: si aspettava il ritiro?

"Beh, era nell’aria".

Virtus ancora tricolore?

"C’è anche Milano. Poi il basket è legato agli episodi. A un certo punto la Virtus, pochi mesi fa sembrava sul punto di sfasciarsi. Allo scudetto credeva solo Ivanovic. Forse nemmeno lui. Poi, a un passo dall’eliminazione con Venezia, i miracoli di Shengelia che non doveva nemmeno giocare. La vicenda di Polonara. La Virtus è stata davvero brava a uscirne nel migliore dei modi. E a vincere con merito".

Virtus da scudetto, insistiamo?

"La struttura c’è. Ripetersi non è semplice. Ma è una bella squadra".

E in Europa?

"Lì è tutto più complicato. Hai Panathinaikos, Olympiacos, Real Madrid, Barcellona, le turche. Arrivare tra le prime 8-10 sarebbe un bel risultato".

E la Fortitudo?

"Vuole salire in serie A".

Ce la farà?

"Me lo auguro".

Le piace?

"Caja ha costruito la squadra come piace a lui. La Fortitudo c’è e ci sarà. Per salire bisogna fare i conti con le altre squadre che vogliono essere promosse. Penso a Verona, Pesaro, Brindisi, Rimini. Le rivali sono tante. I posti sono solo due".

E allora?

"Allora spero nella spinta del pubblico. Il PalaDozza è fantastico. La Fossa ancora di più. E poi il derby a Bologna vale tanto. Piuttosto…".

Dica.

"Ho visto il docu-film sul Playground. In tanti anni a Bologna non mi ero mai accorto di quanto potesse essere importante il torneo dei Giardini Margherita".

Forse perché d’estate lei era in Nazionale.

"Vero. Però mi sono perso uno spettacolo non indifferente. Devo rimediare".

Diamo l’annuncio?

"Quale?".

Basile e i tiri ignoranti al Playground 2026. Siamo d’accordo?

"Ma quale annuncio. Li ho visti quelli che giocano. Quelli corrono, corrono e poi ancora corrono. Ho cinquant’anni, devo farmene una ragione".

Quindi ora che farà? Contadino, come ha sempre detto, o pescatore?

"Non ho cambiato idea. Resto in campagna. Tra i miei ulivi".