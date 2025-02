Basket A2 femminile. Ancona, testacoda da brividi. Contro Matelica bisogna vincere

Tempo di derby, ma è quasi un testacoda per il Basket Girls Ancona che oggi, alle ore 19, affronta in casa il Matelica nella sesta giornata di ritorno del girone B di serie A2 femminile. Matelica fino a questo momento sta disputando un torneo di vertice e con 26 punti è al terzo posto in graduatoria mentre Ancona è desolatamente ultima in classifica con un solo successo e una serie di sconfitte che sembrano davvero non avere mai fine. Tempo per recuperare ci sarebbe infatti Vigarano a quota 4 ha solo due punti in più e pure Civitanova e Rovigo, a 8, non sono a distanza irrimediabile con ancora mezzo girone di ritorno da disputare: per questo la società ha ingaggiato, proprio in settimana, una guardia, Anja Marinkovic, 26 anni, serba, 173 centimetri, che occupa il posto da straniera in precedenza di Garcia Leon da tempo partita. Marinkovic ha già giocato in Italia, all’Alpo e al Vigarano, ma ha esperienza pure nei college americani e in Germania e Irlanda. E’ in corso una valutazione per Ance Aizsila, l’altra straniera che è da tempo bloccata per problemi fisici. Il derby si gioca alle 19 di oggi al PalaScherma agli ordini di Marianetti di San Giovanni Teatino (Ch) e Correale di Roma.