Basket B Interregionale. Che sfide: oggi il Pisaurum, domani il derby

Turno infrasettimanale per la B Interregionale.

Qui Pisaurum. Oggi alle 20,30 la Baseart ospita al PalaMegabox la Goldengas Senigallia. "Senigallia – avvisa coach Maurizio Surico – è costruita per le prime posizioni, completa nei vari ruoli con il pesarese Giacomini da anni bandiera del team". I verdarancio vengono dal derby perso con il Bramante: "Dopo il derby dove comunque siamo usciti a testa alta – continua Surico – un’altra prova molto impegnativa e difficile alla quale però non vogliamo sottrarci e sono convinto daremo tutto. La nostra squadra è fatta essenzialmente di esordienti e di giocatori che si possono allenare la metà dei colleghi di altre squadre. Per cui per tutto quello che i ragazzi fanno i miei più sinceri e calorosi ringraziamenti e complimenti per quello che hanno fatto fino ad oggi e continueranno a fare".

Qui Bramante. Domani alle 21 al PalaMegabox c’è attesa per il derbissimo tra i biancoblu e il Loreto, una sfida da piani alti. "Nel prossimo turno infrasettimanale saremo di fronte al Loreto nel secondo derby del girone di ritorno – spiega coach Max Nicolini –. Questo incontro viene subito dopo l’altro derby con Pisaurum e prima di un altro scontro diretto con Amatori Pescara. Una settimana molto impegnativa e difficile con 3 partite così importanti molto ravvicinate". Sull’avversario di turno: "Loreto è in crescita, è stato inserito Martinez un nuovo giocatore argentino di talento ed è stato recuperato dall’infortunio un tiratore micidiale come Rupil". Quindi: "Sarà una partita complessa, la qualità del Loreto è indubbia e cercheremo di tenere testa nel miglior modo possibile. Ci giocheremo le nostre possibilità a viso aperto perché siamo una squadra solida, tosta, capace di competere con i migliori".

Qui Loreto. L’Italservice viene dal successo in esterna a Pescara. La squadra sta prendendo sempre più fiducia e arriva al derby con il Bramante in forma. "E’ una partita per noi fondamentale – suona la carica coach Stefano Foglietti –, anche se abbiamo solo due punti in meno di loro, siamo sotto negli scontri diretti che poi sono quelli che alla fine conteranno nella seconda fase. Purtroppo abbiamo perso con scarti minimi le gare con le tre formazioni con le quali siamo nei primi quattro posti, però adesso abbiamo il ritorno e dobbiamo rifarci assolutamente". Il tecnico gialloblu continua: "Oltre che è un derby con tutte le sue difficoltà, per noi questa sfida assume valori maggiori, c’è anche questo dover vincere per forza. Ci stiamo preparando bene, sappiamo i loro punti di forza, cercheremo di limitarli e di inserire il meglio possibile il nuovo arrivato Martinez".

Beatrice Terenzi