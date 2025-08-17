Basket B. Pizza: "Loreto, una vera impresa. La nuova società farà molto bene»

E’ stato trovato un accordo, ma c’è sempre stato, sia in termini di cifre che di quantità. Restavano solo da definire i tempi per onorare i miei impegni nel confronti del Loreto. E questo è stato fatto". Lorenzo Pizza saluta definitivamente l’ennesimo club che ha spinto in alto, il Loreto basket: "Ci sono voluti tempi tecnici per definire il tutto e non ho alcuna responsabilità sui tempi di mercato. C’è stato un accordo serio tra professionisti che si rispettano. Per me sono stati tre anni stupendi. Ero già stato nel Cda e nel consorzio della Vuelle. Qui ho preso una squadra in C e l’ho portata in B, praticamente tra i professionisti. Ora mi sono avvicinato alla Vis. Non potevo tenere in piedi due realtà così importanti. Sarò impegnato alla Vis e continuerò un impegno calmierato con il calcio a 5: ci può essere una grossa sinergia tra calcio e calcio a cinque. Vorrei ringraziare chi è subentrato a me e mia moglie, il nuovo presidente Vincenzo Baldini, Alessandro Mengucci e poi so che entrerà anche Filippo Fabbri in società, nello staff dirigenziale. Faccio un grosso in bocca al lupo al Loreto, sono sicuro che faranno molto bene, sapranno ereditare al meglio quello che gli ho lasciato, grazie anche a un dirigente preparato come Federico Ligi. Non sarà facile, la B è un torneo complicato, ma con l’esperienza di tutti avranno soddisfazioni".