Basket, Champions League: Tortona batte il Promitheas Patrasso 97-77

Casale Monferrato, 4 marzo 2025 – Vince e convince la Bertram Derthona Tortona che, nella terza giornata del round of 16 di Basketball Campions League FIBA si ferma alla soglia dei 100 punti batte il Promitheas Patrasso con un perentorio 97-77. Una vittoria che gli uomini di coach De Raffaele hanno costruito grazie a un match comandato sin dal primo quarto. la sgasata decisiva è però arrivata nelle due frazioni centrali, nelle quali i piemontesi hanno messo a segno un parziale complessivo di 50-29, costruendosi un tesoretto di vantaggio arrivato fino alle 30 lunghezze e che gli ellenici non hanno più saputo azzerare. A tracciare la rotta verso la conquista di questo successo, nello scacchiere dei leoni piemontesi, che hanno chiuso con il 50% dal campo e il 39% nel tiro da tre, è stato un quartetto di giocatori finiti in doppia cifra per punti segnati, guidato da Christian Vital che si è spinto fino a quota 20 punti. Il migliore tra i greci è stato invece John Walker, il quale ha chiuso il match con un bottino personale di 16 punti.

La cronaca della gara

Il Promitheas, con le triple dell’ex Pistoia Varnado e di Reese ha cercato subito di fare la voce grossa portandosi avanti 12-15 al culmine di un 8-0 di parziale. La risposta di Tortona è stata però immediata ed è arrivata sotto la spinta di Tommaso Baldasso che, segnando di 10 dei 13 punti totali nei primi 10’, ha firmato la controreplica dei padroni di casa, capaci di chiudere la frazione iniziale – grazie anche ai canestri di Vital – avanti 30-26 dopo un break di 9-2. Kushe e De Negri hanno poi rimpinguato il vantaggio tortonese fino al +9 (27-28), ma dall’altra parte Pratrasso ha cercato immediatamente di tenersi in scia con che ha riportato i suoi addirittura a -3 (37-34). Troppo poco, però, per irretire la Bertram Tortona, che ha tenuto ben salda la barra del timone e ha via via ripreso fluidità d’attacco e quota: Kuhse e Vital hanno infatti dato un contributo decisivo per confezionare l’8-0 valso il +13 che ha fatto nuovamente vacillare il Promitheas, rientrato negli spogliatoi con una zavorra di 12 lunghezze e ben 51 punti subiti (51-39).

Le cose sono addirittura migliorate per la Bertram, perché nel corso del terzo quarto è arrivata la spallata decisiva della formazione di De Raffaele: una difesa molto attenta e ottime spaziature offensive hanno infatti agevolato il gioco dei bianconeri che hanno trovato con estrema facilità la via del canestro, colpendo la retina avversaria grazie a Weems, Kamagate, Kushe e Gorham sfondando il muro delle venti lunghezze di vantaggio e arrivando addirittura a +27 a poco più di un minuto dall’ultimo mini-intervallo. Un solco a dir poco ampio che ha sostanzialmente reso gli ultimi 10’ di gioco una vera e propria passerella d’onore per la squadra di coach De Raffaele che ha ulteriormente alzato l’asticella del massimo vantaggio, raggiunto sul +30 suggellato grazie al canestro di Leonardo Candi, e ha messo le mani su questo successo più che meritato.