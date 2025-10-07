Basket, Champions League: Trieste cade all'esordio contro Wurzburg

Wurzburg (Germania), 7 ottobre 2025 – Comincia con un passo falso l’avventura della Pallacanestro Trieste in Basketball Champions League FIBA: la formazione giuliana è infatti caduta sul campo dei tedeschi del Wurzburg, che si sono imposti con un fin troppo severo 78-63. Un passivo finale che punisce oltremodo i biancorossi, i quali per oltre trenta minuti sono riusciti a tenere apertissimo il match. Alla fine, però, hanno prevalso le qualità individuali dei padroni di casa, capaci di piazzare un 21-11 di parziale nei 10’ conclusivi e trascinati dai 24 punti di Davion Mintz (già in doppia cifra dopo pochissimi minuti) e dai 14 di Marcus Carr. Trieste ha invece pagato la serata storta di alcune sue punte di diamante come Juan Toscano-Anderson (a lungo limitato dai falli e rimasto a quota 0 punti con 0/6 al tiro) e Colbey Ross (1/6 dal campo). Non è così bastata la buona prova di Jamhi’us Ramsey.

La cronaca della gara

Sospinta da Davion Mintz partito con due triple e un arrivato in doppia cifra già dopo poco più di cinque minuti (suoi 11 dei primi 13 punti della compagine tedesca), Wurzburg ha agevolmente cancellato il 4-0 iniziale dei giuliani e preso il controllo del match approfittando della poca fluidità offensiva di Trieste (13-9). Il resto lo hanno fatto Thompson e Stove, il quale, con cinque punti di fila, ha fatto lievitare il vantaggio dei padroni di casa fino alla doppia cifra (19-9). Candussi dall’arco ha cercato di dare la scossa a Trieste (21-12 al 10’) che ha dovuto però attendere l’alba della seconda frazione per cambiare passo: dopo il primo mini-intervallo, gli uomini di coach Israel Gozalez hanno infatti trovato il feeling con il tiro da fuori grazie alle triple di Ruzzier, Brown e Ramsey, autore proprio da oltre l’arco dei 6.75 metri della parità a quota 25. Sempre da fuori è poi arrivata anche la tripla del sorpasso griffata da Uthoff. I giuliani, pur dovendo fare i conti con il problema dei falli a carici di Toscano-Anderson, si sono poi spinti fino al +4 scritto a referto dalla lunetta da Ramsey (31-27), ma ben presto Wurzburg ha ritrovato il bandolo della matassa rispondendo con la stessa moneta e rimettendo la freccia del sorpasso per poi vincere la volata del primo tempo e rientrare negli spogliatoi con una lunghezza di vantaggio (37-36).

Il sostanziale testa a testa è quindi proseguito anche nella terza frazione, in cui qualche sporadico guizzo di Ross e Brown ha tenuto in piedi una Trieste che si è affacciata verso il quarto quarto sul -5, colpita dalle giocate vincenti nel finale di frazione di Carr (57-52). Un gap che la tripla di Moretti e il canestro di Brooks hanno colmato in avvio di ultima frazione, ma la parità è durata un battito di ciglia perché Wurzburg, con la tripla di Mintz, ha avviato un 7-0 che l’ha spinta a +7. Pur non essendo poderosa, la spallata è bastata a ricacciare indietro Trieste, che nel finale ha accusato la fatica ed ha definitivamente alzato bandiera bianca.