Basket, Coppe europee: Milano sfiora l’impresa, il Barcellona vince di misura

Bologna, 28 ottobre 2025 – L’EA7 Emporio Armani Milano accarezza il sogno di espugnare il PalaBlaugrana ma a sorridere è il Barcellona che si impone per 74-72 guidato dai 17 punti di Will Clyburn. Nelle fila biancorosse si distinguerà Armoni Brooks (15), uno dei protagonisti del successo in campionato contro l’Umana Reyer Venezia. Gli uomini di Messina sono protagonisti di una partenza lanciata sul 7-0 con Shields in evidenza grazie ai suoi personali cinque punti iscritti a referto. I catalani si rifanno pericolosamente sotto con Clyburn e Satoransky. Dalla lunetta la mano del veterano Dunston non trema nel definire il vantaggio italiano al suono della prima sirena (14-19). Booker e Brooks allargheranno la forbice nelle successive fasi dell’incontro (24-32).

Prosegue, intanto, il tira e molla con Vesely che infiamma il pubblico di casa prima che Quinn Ellis porti in doppia cifra il vantaggio (30-41). L’ex Punter ed ancora Clyburn provano ad infastidire l’Olimpia che tiene botta con un paio di canestri importanti di Bolmaro. Sarà poi Satoransky ad accendere la freccia del sorpasso (57-56). Nel quarto periodo l’equilibrio continuerà a farla da padrone. Brooks trova il fondo della retina dalla lunga distanza (73-72). Shengelia a cronometro fermo piazzerà uno dei due tiri liberi a disposizione che indirizzeranno la posta in palio in favore dei blaugrana.

Trasferta amara in Lituania per la Virtus Bologna che cede ai padroni di casa dello Zalgiris per 86-65 e ferma la striscia positiva di risultati di cui è stata protagonista nelle scorse settimane. Un efficace Matt Morgan da 19 punti uscendo dalla panchina non basta ad evitare un sonoro passo falso contro un’avversaria che ha dominato la lotta a rimbalzo (39-26 il computo totale) ed è stata trascinatata dalla doppia (23 punti e 10 assist) di Sylvain Francisco. I biancoverdi hanno messo le mani sul match fin dalla prima frazione di gioco quando sono scappati sul 17-2 dopo cinque giri di lancette con Deividas. I felsinei segnano col contagocce ma provano a raddrizzare la situazione sul finire del primo tempo quando Edwards insacca il 39-30 con meno di due minuti sul cronometro. La musica non cambia al rientro dagli spogliatoi con lo Zalgiris che riesce a gestire il vantaggio costruito. La Virtus ha un’iniezione di fiducia da Morgan che al 32’ di gioco sigla il 58-54. Gara momentaneamente riaperta ma Francisco e Moses Wright respingono gli assalti avversari. I successivi minuti saranno una pura formalità con Bologna che dovrà così alzare bandiera bianca.

Trapani si sblocca in Champions League, Trento corsara ad Atene

In Eurocup, aspettando di festeggiare una vittoria casalinga, la Dolomiti Energia Trentino coglie il secondo exploit esterno della propria stagione europea andando ad imporsi in Grecia sul parquet del Panionios Atene. 87-91 il punteggio finale con protagonista DeVante’ Jones, Mvp della serata con 20 punti, 6 rimbalzi, 3 assist e 7 falli subiti, per un ottimo 25 di valutazione. In avvio di partita Trento fatica a trovare la via del canestro e Tsalmpouris appoggia il +8, prima che Niang sblocchi i bianconeri con una gran tripla dall’ala. La truppa italiana soffrirà anche alla pausa di metà gara con Papas che sulla sirena firma il 42-35 di fine primo tempo. La Dolomiti dovrà rincorrere per il resto della contesa fin quando Jones segna il canestro del sorpasso a 29 secondi dalla sirena e non sbaglia i liberi che chiudono la partita.

Rompe il ghiaccio con la prima affermazione in Basketball Champions i Trapani Shark che in volata superano gli israeliani del Bnei Penlink Herzliya per 77-74 sul campo neutro di Opava in Repubblica Ceca. I siciliani studiano l’avversario nella prima frazione restando in scia del match. Il sorpasso si concretizza sul 20-22 con la bomba di Cappelletti. Hurt allungherà ulteriormente in favore della squadra allenata da Repesa che costruirà fino ad otto lunghezze di vantaggio sul 53-61 al suono della terza sirena di gioco. L’ex Napoli Elijah Stewart proverà a mettere tutto in discussione col jumper del 64-66 ma Petrucelli ed Allen chiuderano la pratica consentendo ai propri tifosi di vivere una storica pagina del proprio club.