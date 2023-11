Basket, coppe europee: sorride solo Varese. Venezia e Sassari vanno ko

Bologna, 23 novembre 2023 – Reduce dal netto ko incassato nel big match di campionato giocato domenica scorsa in casa dell’EA7 Emporio Armani Milano e in perdurante emergenza assenti (all’appello mancavano Parks, Spissu e Brown jr) l’Umana Reyer Venezia, dopo successi, si è di nuovo fermata anche in Eurocup: in quel di Riga, infatti, gli orogranata sono stati sconfitti 89-82 dal Prometey. La formazione ucraina è riuscita ad arrivare sul rettilineo finale della gara con maggior lucidità ed energia e si è fatta trascinare al successo da ben quattro giocatori finiti in doppia cifra per punti segnati: la palma di MVP è quindi finita nelle mani di Ondrej Balvin, miglior realizzatore dei suoi con 15 punti, ai quali ha aggiunto anche 8 rimbalzi. All’Umana Reyer, che nel secondo quarto ha anche tentato la fuga arrivando a toccare le 13 lunghezze di vantaggio, non sono bastate le prove maiuscole di Rayjon Tucker (15 punti e 5 rimbalzi) e Kyle Wiltjer (18 punti). Poprio Wiltjer assieme a Simms ha ispirato l’allungo dell’Umana Reyer che, nella seconda frazione, ha alzato i giri del motore portandosi sul +13. Agada, March e l’ex Brescia Odiase hanno però riportato in carreggiata il Prometey già prima dell’intervallo di metà gara (40-44). La gara è quindi proseguita tra i binari del sostanziale equilibrio fino alla quarta frazione, aperta dai canestri di Sanon e Balvin, i quali hanno dato il La alla fuga degli ucraini che poi non si sono più voltati indietro

Coppe FIBA: Sassari cade contro Ludwigsburg, Varese sbanca Tbilisi

In Basketball Champions League FIBA non è andata meglio alla Dinamo Banco di Sardegna Sassari che in Germania è stata sconfitta 97-80 dal Ludwigsburg e ha così perso anche la differenza canestri rispetto al match giocato contro i tedeschi poche settimane fa. La gara, per i biancoblù di coach Piero Bucchi, si è compromessa già nel corso del primo tempo, nel quale la Dinamo ha subito palesato difficoltà difensive e ha incassato ben 54 punti in 20’. Nel terzo quarto è quindi arrivata la definitiva sgasata dei teutonici che, con un parziale di 21-11 hanno oltrepassato il muro delle 20 lunghezze di vantaggio e poi non si sono più voltati indietro: in evidenza, tra i padroni di casa, Eddy Edigin con 12 punti e 10 rimbalzi e Jayvon Graves con 20 punti, mentre in casa sassarese non sono stati sufficienti i 16 punti di Stefano Gentile e i 18 di Breein Tyree. Le note più liete di serata sono arrivate senza alcun dubbio dalla FIBA Europe Cup, dove la Itelyum Varese ha chiuso la prima fase battendo a domicilio il BC TSU Tbilisi con un perentorio 94-81 e ottenendo la quinta vittoria su sei gare disputate. Pur orfana di Sean McDermott, la formazione lombarda si è resa protagonista di una gara di ottima qualità soprattutto in attacco, come testimoniano anche i quattro giocatori finiti in doppia cifra per punti segnati (miglior realizzatore con 22 punti e seguito dal tandem formato da Vincent Shahid e Gabe Brown, autori di 17 punti a testa) e le eccellenti percentuali al tiro (50% complessivo dal campo, figlio di un 66.7% da due e di un 39% da tre). Lo spartiacque del match è stata la seconda frazione, nella quale Varese ha mandato a bersaglio ben 32 punti, che le hanno permesso di rientrare negli spogliatoi con un vantaggio di 11 lunghezze e di prendere in mano definitivamente l’inerzia del match nella ripresa. Alla formazione georgiana non sono invece bastati i 20 punti di Rati Andronikashvili e i 18 di Kakhaber Jintcharadze.

