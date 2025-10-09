Basket, coppe europee: sorride solo Trento che fa il colpaccio con il Buducnost

Bologna, 8 ottobre 2025 – Sorride solo la Dolomiti Energia Trento, in Eurocup, nel mercoledì di coppe europee di basket delle squadre italiane. La compagine bianconera si è infatti imposta sul campo del Buducnost con un roboante 107-96 riscattando così il ko all’esordio contro i francesi di Bourg. Per gli uomini di coach Cancellieri, che erano orfani di DJ Steaward – messo ko da un problema alla caviglia –, Khalif Battle e Theo Airhiebbuwa, è arrivata una vera e propria impresa corale, testimoniata dai ben sei uomini finiti in doppia cifra per punti segnati, con Devante Jones assoluto protagonista grazie ai 24 punti e 7 assist messi a referto. Sono invece 15 i punti a bersaglio da Jakimowski, mentre Bayehe, Jogela e il classe 2008 Niang hanno chiuso con un bottino personale di 14 punti a testa. La svolta del match, dopo un primo tempo giocato sul filo del sostanziale equilibrio e chiuso avanti di tre lunghezze dai padroni di casa, è arrivata nel terzo quarto, nel quale Trento ha chiuso i rifornimenti all’attacco avversario e ha colpito a ripetizione con le giocate vincenti di Jones, Jogela, Niang e Mawugbe confezionando un parziale tramortente di 30-12 valso il + 15’ a 10’ dalla fine (83-68). Nonostante il divario, il Buducnost non si è comunque dato per vinto e nel quarto quarto ha cercato di rifarsi sotto aiutato da Skylar Mays (migliore dei suoi con 22 punti), arivando fino al -5 a 1’40” dalla fine. Cinque punti ravvicinati di Jones hanno però definitivamente tolto le castagne dal fuoco. Sempre in Eurocup, è invece arrivato il secondo, pesante ko per l’Umana Reyer Venezia, battuta 93-74 sul campo dei turchi dell’Istanbul Bahceseir, trascinato dalle prove maiuscole di Trevion Williams (16 punti conditi con 10 rimbalzi), Malachi Flynn (15 punti e 8 assist) e Balsa Koprivica. Agli orogranata, che hanno tirato con il 46% da due e il 33% da tre, non sono invece bastati quattro uomini in doppia cifra (top scorer Cole con 14 punti). Per gli uoimini di coach Spahija è stata una gara di rincorsa sin dal quarto d’apertura, chiuso sotto di 10 lunghezze (25-15). Nella seconda frazione è arrivato un accenno di reazione valso il -3 all’intervallo lungo (46-43), ma al rientro dagli spogliatoi la Reyer non ha riacceso la luce e ha segnato soltanto 5 punti in 10’, incassando un 21-5 che ha di fatto chiuso i conti con largo anticipo. I turchi, infatti, nel quarto quarto si sono limitati a gestire il passivo senza particolari affanni. Infine, l’esordio europeo assoluto dei Trapani Shark, impegnati in Basketball Champions League, si è rivelato amaro e beffardo: i siciliani sono infatti caduti a testa altissima in casa contro gli spagnoli del La Laguna Tenerife che si è imposto per 84-78. Trapani sin dal primo quarto ha dovuto recitare il ruolo dell’inseguitrice al cospetto di Tenerife che ha toccato anche il +11. La squadra di coach Repesa non si è comunque mai data per vinta e, sorretta da quattro giocatori in doppia cifra (top scorer Ford con 16 punti), è rimasta in scia toccando più volte il -5 nel quarto quarto. Alla fine, però, l’esperienza di Fernandez, Huertas e Doornekamp ha fatto la differenza e spento le ultime speranze dei granata.