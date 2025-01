Basket, coppe europee: Virtus Bologna ko contro lo Zalgiris Kaunas

Bologna, 15 gennaio 2025 – E’ costretta ad ingoiare un boccone amara nella trasferta in Lituania la Virtus Segafredo che si arrende per 77-68 al cospetto dello Zalgiris Kaunas nella ventunesima giornata di regular season di Eurolega. I biancoverdi di coach Andrea Trinchieri interrompono la striscia negativa di quattro sconfitte e agganciano la zona play-in della classifica. Sylvain Francisco è l’Mvp della sfida grazie ai venti punti iscritti a referto uniti a quattro assist e ventuno di valutazione. Dall’altra parte non sono bastati i 18 punti di Cordinier ad evitare una sconfitta caratterizzata dalle pessime percentuali al tiro dalla lunga distanza (4/23). Dettaglio, che al contrario, ha premiato i padroni di casa nel primo quarto quando piazzano ben sei conclusioni dai 6.75 metri volando sul 22-8 coi tiri liberi di Ulanovas. L’ex Spurs Lonnie Walker aggiorna il massimo vantaggio sul +18 e Bologna è costretta ad inseguire riuscendo a ritornare sotto la doppia cifra di svantaggio (46-39) nella terza frazione col contropiede di Tornike Shengelia, autore di dodici punti con sette rimbalzi, al rientro dopo circa un mese di assenza. Nell’ultimo atto dell’incontro lo Zalgiris palesa qualche difficoltà a chiudere l’incontro. Cordinier e Shengelia tengono i felsinei a distanza di due possessi di ritardo dai baltici. Quest’ultimi riallungano con Butkevicius e Francisco che colpisce in campo aperto. I tiri di Belinelli e Pajola non vedranno il fondo della retina. Per le Vu Nere è notte fonda. Nel quindicesimo turno di Eurocup battuta d’arresto per l’Umana Reyer Venezia che alza bandiera bianca tra le mura amiche contro il Cluj-Napoca che fa bottino pieno: 77-88 lo score finale. Gli orogranata si fermano dopo quattro squilli consecutivi fra Italia ed Europa. I romeni si confermano una macchina da canestri (88.6 punti di media) e fanno ancora una volta la voce grossa contro i veneti dopo il match d’andata (86-78). Il team di Silvasan ringrazia ben cinque uomini in doppia cifra con Zavier Simpson che ne piazza venticinque con 7/12 da due, sei rimbalzi e sette assist.

La Grissin Bon vola alle Top 16 di Basketball Champions League

La Unahotels Reggio Emilia si qualifica alle Top 16 della Basketball Champions League aggiudicandosi gara 2 del play-in contro il Telekom Basket Bonn. I biancorossi si impongono per 73-70 chiudono la serie festeggiando dinanzi al proprio pubblico. Se Barford era stato il mattatore la scorsa settimana in Germania, al PalaBigi è Cassius Winston a prendersi la scena con ventitrè punti affiancato da un solido Kenneth Faried (14+7). I viaggianti riescono a costruire ben sette lunghezze durante l’incontro ma i reggiani trovano il modo per impattare e mettere il naso avanti con Cheatham dalla lunga distanza e chiuderla con Winston in un finale da brividi. In Fiba Eurocup resta ancora all’asciutto di successi nel girone L il Banco di Sardegna Sassari che viene battuto per 77-60 dalla capolista imbattuta Bilbao che è riuscita così a bissare l’affermazione dell’andata per 89-91. Top scorer dell’incontro è Melwin Pantzar autore di quindici punti. Nella fila italiane il migliore in termini realizzativi è Brian Fobbs che iscrive a referto ben diciassette punti. Gli spagnoli hanno avuto quasi sempre il comando del match chiudendo definitivamente l’incontro quando i biancoazzurri di coach Markovic hanno tirato i remi in barca riuscendo a realizzare soltanto tredici punti, un bottino decisamente magro per impensiere l’avversaria iberica.