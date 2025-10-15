Basket, coppe europee: una straordinaria Virtus piega il Monaco al PalaDozza

Bologna, 15 ottobre 2025 – La Virtus Bologna ritrova il calore del PalaDozza e anche la via del successo in Eurolega. Una vittoria di grande prestigio per i bianconeri che, dopo il Real Madrid all’esordio, hanno sconfitto 74-73 anche i vicecampioni d’Europa del Monaco. La straordinaria difesa del pitturato, che ha permesso di tenere il Monaco al 33% da due, e la grande intensità messa in campo per quasi tutti i 40’ sono state le chiavi di volta del successo dei bianconeri, i quali, oltre ad aver imbrigliato due avversari di tutto rispetto come Elie Okobo (7 punti) e l’ex Milano Mike James (10 punti ma con un insufficiente 1/11 dal campo), hanno vinyo la battaglia sotto i tabelloni 44-33, catturando ben 15 rimbalzi d’attacco. In attacco, invece la differenza l’ha fatta una coralità in cui spiccano i 24 punti di Carsen Edwards. Al Monaco, che come sottolineato ha a lungo litigato con il ferro, non sono invece bastati quattro giocatori in doppia cifra, guidati da Nikola Mirotic (16 punti).

Dopo un primo quarto in perfetta parità (19-19), la Virtus ha stretto ulteriormennte le maglie della difesa proteggendo il pitturato con l’ottimo lavoro di Diarra e Diouf e allungando grazie alle triple di Pajola e Vildoza (37-32). Il Monaco ha retto l’urto rientrando in spogliatoio con un solo possesso pieno di ritardo (37-34), ma dopo l’intervallo è arrivata una più decisa sgasata della Virtus che ha piazzato un 9-0 (corroborato dalle triple di Hackett e Vildoza), volando sul 57-48. Nel momento di difficoltà, gli ospiti – che hanno chiuso i primi tre quarti con un disastroso 11/30 da due – hanno provato quindi ad aggrapparsi a un Mike James falloso al tiro ma preciso in lunetta.

Il contributo a cronometro fermo dell’ex Milano è servito però solo parzialmente ai monegaschi che in avvio di quarto quarto sono stati di nuovo sovrastati dall’energia della Vu nera, schizzata a +13 a poco più di 5’ dalla fine (72-59). Messi con le spalle al muro, però, i monegaschi hanno avuto un’importante reazione: un 11-2 di parziale alimentato dalle triple di Mirotic, Strazell e Diallo, autore della schiacciata del -4 (74-70) a 1’30” dalla quarta sirena. La giocata dello statunitense con cittadinanza guineana ha dato il via a un finale al cardiopalma in cui la Hackett da una parte e Nedovic dall’altra hanno mancato rispettivamente la tripla del ko e quella del possibile overtime. A togliere definitivamente le castagne dal fuoco e a mettere la firma definitiva sulla vittoria ci ha allora pensato Pajola in lunetta.

Sorride anche l’Umana Reyer Venezia che in Eurocup ha battuto il Neptunas 89-69 grazie a una grande prova corale testimoniata dai cinque uomini finiti in doppia cifra per punti segnati. Il 27-10 messo a segno nel primo quarto ha subito messo in discesa le cose per gli uomini di Spahija che non si sono più voltati indietro. Infine, in FIBA Europe Cup sono arrivati il ko della Dinamo Banco di Sardegna Sassari (sconfitta 80-77 dallo Sporting Lisbona) e la vittoria della Unahotels Reggio Emilia a Digione (96-88).