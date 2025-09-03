Basket divisione regionale 1. La Pob Binzago rimodella la squadra e riparte agli ordini di coach Luca Rossini

Sette confermati, quattro “da fuori“ e un allenatore nuovo. Riparte da questi numeri la POB Binzago, che ha ripreso da qualche giorno gli allenamenti agli ordini di coach Luca Rossini, il quale, dopo tanti anni a Rovello Porro, ha cambiato colori e sposato l’ambizioso progetto biancorosso prendendo il posto di Tato Grassi. Cambia quindi, in parte, anche il roster. Partiamo dalle novità, con Rossini che si porta proprio da Rovello l’ala piccola Andrea Nobili, che ha nei suoi trascorsi tanti anni a Cabiate, da dove la POB ha pescato a piene mani per rimodellare l’organico. Arrivano da lì la guardia Marco Ruzzon (quasi 14 di media coi comaschi) e il playmaker Federico Marchetti.

Il “4-5“ Edoardo Villantieri proviene invece da Opera, in passato anche Pallacanestro Milano e Cusano dopo essersi formato nelle giovanili dell’Olimpia Milano. Restano alla POB, che giocherà anche quest’anno i suoi match interni al PalaPrealpi di Seveso, i “senatori“ Sebastiano Motta (capitano), Emanuele Motta, Stefano Cipolla, Massimo Barbisan, Mattia Martin, Giovanni Venuti e Federico Caglio. La POB è stata inserita nel girone B assieme a Canarins Agrate, Villasanta, Dipo Vimercate, Varedo e la Forti e Liberi Monza, oltre a Morbegno, Lecco, Erba, Rovello Porro, Sondrio, Civate, Cabiate e Nibionno.

Ro.San.