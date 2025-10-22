Basket, Eurocup: cadono Trento e Venezia

Bologna, 22 ottobre 2025 – In attesa degli impegni di Eurolega di Virtus Bologna ed EA7 Emporio Armani Milano in Eurolega e dopo il passo falso di Trieste sul campo dell’Igokea (91-76), sono arrivati due ko per le italiane impegnate in Eurocup: decisamente beffardo quello rimediato dall’Umana Reyer Venezia, battuta 103-102 in casa dei romeni del Cluj-Napoca: decisivi sono stati due liberi nel finale di Iverson Molinar, top scorer del match con 22 punti e capofila di un quintetto di giocatori del Cluj finiti in doppia cifra (18 punti per Russell, 17 a testa per Guzman e Miletic e 16 per Creek). Resta tanto rammarico, invece, alla Reyer, che è stata capace di risalire la corrente dopo un primo tempo in salita chiuso a -12 (56-44), facendosi aiutare da un RJ Cole da 20 punti e dai 18 punti e 8 rimbalzi di Parks e arrivando a mettere la testa avanti con Weathle pochi secondi prima del glaciale due su due in lunetta che ha portato il match al supplementare. Sospinta ancora da Cole, Venezia nei 5’ dell’extratime ha quindi provato ad allungare nuovamente le mani verso la vittoria toccando il +5 a poco meno di un minuto dalla quinta sirena. Guzman, con una tripla di importanza capitale, e Molinar hanno però capovolto nuovamente la situazione portando il Cluj al successo. La Dolomiti Energia Trento ha invece rimediato un ko casalingo perdendo 80-60 contro i turchi del Turk Telekom Ankara: fatale ai bianconeri è la seconda frazione, nel quale Ankara, partendo da una difesa asfissiante, sulle ali di Durkmaz, Allman e Alexander ha messo a segno un tramortente parziale di 25-9, con il quale ha azzerato il -6 di fine primo quarto prendendo in mano l’inerzia del match per poi chiudere definitivamente il discorso nei 10’ conclusivi, nei quali è arrivata un’altra poderosa spallata (25-10 di parziale). Gli ospiti sono stati capaci di mandare in doppia cifra ben cinque giocatori, tra i quali spiccano Devoe (14 punti), Usher (13) Smith e Bankston (12 a testa). L’unico a chiudere con almeno 10 punti tra i bianconeri padroni di casa (i quali hanno tirato con il 44.7% nel tiro da due e addirittura con il 20.8% dalla lunga distanza) è stato DJ Steward, che si è spinto fino a quota 11.

Serata decisamente positiva, invece, in FIBA Europe Cup dove sono arrivati i successi di Unahotels Reggio Emilia e Dinamo Banco di Sardegna Sassari. Tutto facile per gli emiliani che hanno travolto 100-65 il Baskimi al termine di un match comandato con autorità sin dal primo quarto, chiuso avanti 31-17: in evidenza tra gli emiliani Jaylen Barford con 16 punti, Kwan Cheatam con 14 e Jamar Smith con 13. Netta anche l’affermazione della Dinamo Banco di Sardegna Sassari che ha sconfitto 94-73 il Vancea prendendo il sopravvento grazie a un’ultima frazione nella quale è arrivato un break di 24-8. Protagonista assoluto del successo dei sardi è stato Desure Buie che ha chiuso con uno straordinario bottino personale di 38 punti (14/18 dal campo e 8/10 da tre).