Basket, Eurocup: Venezia cade in casa del Besiktas

Istanbul (Turchia), 1 novembre 2023 – Reduce dal quinto successo in altrettante gare di campionato, l’Umana Reyer Venezia è stata costretta al quarto ko in cinque gare nel gruppo A di Eurocup, competizione nella quale gli orogranata, la scorsa settimana, avevano ottenuto il primo sigillo a spese della Joventut Badalona: quest’oggi, però, pur essendo riusciti a restare aggrappati alla gara fino alle battute conclusive, i lagunari hanno dovuto cedere il passo ai turchi del Besiktas, che si sono imposti per 74-68 al termine di un match contraddistinto da parziali e controparziali: a partire meglio sono stati i padroni di casa che nel primo quarto hanno tentato l’allungo e si sono portati a +9. Nella seconda frazione è però arrivata la coraggiosa reazione degli orogranata che, sulle ali dell’accoppiata formata da Marco Spissu (miglior realizzatore dell’Umana con 15 punti mandati a referto) e Andrea De Nicolao, hanno ribaltato completamente l’inerzia del match con un parziale di 26-15 che li ha mandati negli spogliatoi con un vantaggio di due lunghezze (40-42). Dopo l’intervallo, Venezia ha addirittura cercato di allungare portandosi a +7, ma il Besiktas si è aggrappato alla verve dell’ex Reggio Emilia Derek Needham (13 punti conditi da 6 assist) e a Jonah Matthews (11 punti e 5 rimbalzi) per rispondere colpo su colpo e rimettere la testa avanti a 10’ dalla fine (61-54). Non paghi, i padroni di casa hanno poi cercato di assestare la spallata decisiva spingendosi a +11 nella prima parte della quarta frazione. Allungo a cui la Reyer ha replicato rientrando fino al -4. L’aggancio lagunare non è però più arrivato e il Besiktas ha così potuto allungare le mani sulla vittoria grazie agli ultimi guizzi di Needham e Matthews.

Gli altri risultati delle italiane

Sempre in Eurocup ma nel girone B, ieri è arrivata la seconda vittoria della Dolomiti Energia Trento che, tra le mura amiche della BLM Group Arena, ha piegato il Turk Telekom Ankara con un pirotecnico 101-96 dopo un tempo supplementare. Il match è rimasto per tutti i 40’ minuti regolamentari incanalato tra i binari dell’equilibrio e nell’overtime Trento ha avuto la forza di piazzare il colpo di reni vincente grazie ai guizzi di Quinn Ellis e Andrejs Grazulis. La palma di miglior realizzatore in casa della Dolomiti Energia Trento è andata a un chirurgico Kamar Baldwin, che ha portato a casa un bottino personale di 28 punti (6/13 da due e 5/10 da tre), seguito a ruota dagli stessi Grazulis e Baldwin, i quali hanno chiuso rispettivamente a quota 22 e 21 punti. Infine, in Basketball Champions League FIBA è arrivato il secondo sigillo in altrettante gare della Bertram Yatchs Tortona che ha sbancato per 88-80 il campo del Tofas Bursa: la chiave del successo dei piemontesi è racchiusa nel parziale di 25-13 piazzato nel terzo quarto. Uno scatto che ha permesso agli uomini di coach Marco Ramondino di trovare un vantaggio che non hanno di fatto più abbandonato. Le firme più pesante su questa seconda vittoria europea della Bertram sono quelle di Tommaso Baldasso, autore di 16 punti, e Mike Daum (15 punti e 10 rimbalzi).