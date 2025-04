Basket, Eurolega: Larkin trascina l’Efes contro il Panathinaikos

Decisivo il quarto periodo dei turchi che ribaltano il verdetto a discapito dei greci

Regala un dispiacere ai tifosi ellenici la compagine guidata da Luca Banchi che riscatta il passo falso di martedì sera e tieni aperti i giochi per la qualificazione alla prossima Final Four. Uno stoico Shane Larkin guida i suoi al blitz ad Oaka, ben supportato da Vincent Poirier che colleziona una preziosa doppia doppia (16 + 10 rimbalzi). Nelle fila biancoverdi non brilla la stella di Kendrick Nunn (1/6 dai 6.75 metri) ed il solo Cedi Osman non basta ad evitare il ko che si materializza nell’ultima frazione quando viene registrato un parziale di 16-29 per l’Efes che, nei primi trenta minuti, aveva sofferto lo stesso Pana. Quest’ultimo deve incassare un break di 12-2 chiuso dall’ex veneziano Derek Willis. Atene prova a creare un minimo di separazione e si affida a Kalaitzakis coi suoi due tiri liberi (71-66). L’Efes suonerà la carica con Larkin negli ultimi due giri di cronometro: il regista con trascorsi ai Boston Celtics decreterà prima la parità e successivamente il sorpasso. A regalare un’ultima speranaa sarà Nunn con l’unica bomba della sfida ma sarà troppo tardi con Instabul che può festeggiare anche in questo caso.

DAVIDE BASELICE