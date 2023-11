Basket, Eurolega: Milano si sblocca in trasferta, la Stella Rossa travolta 71-93

Bologna, 24 novembre 2023 – Primo successo in trasferta in regular season per l’EA7 Milano che sbanca la Stark Arena di Belgrado stendendo la Stella Rossa con un perentorio 71-93 finale e bissando il successo dello scorso anno. Uno scatenato Maodo Lo con 32 punti (6/7 da tre punti, 4/7 da due ed un chirurgico 6/6 dalla lunetta) trascinato la compagine allenata da Ettore Messina alla quarta affermazione stagionale trovando continuità dopo il successo casalingo della settimana scorsa contro l’Efes Pilsen e quello in campionato sulla Umana Reyer Venezia. Per gli uomini di coach Sfairopoulos è il secondo passo falso consecutivo dopo quello esterno nell’ultimo turno sul parquet dell’Olympiakos Atene. In evidenza anche Shavon Shields che iscrive a referto 19 punti. Sulla sponda casalinga si distingue soltanto uno dei due ex della sfida ovvero Nedovic (16 punti) mentre l’ex Napier giocherà soltanto tre minuti reduce da una frattura al setto nasale. Male anche Milos Teodosic che chiude con 1/6 nel tiro dalla lunga distanza. Per Milano è un successo importante per la classifica perché le consente sia di continuare a nutrire chance di rimonta per un posto playoff sia di sbloccarsi psicologicamente lontano dal Mediolanum Forum.

Nel terzo quarto la svolta decisiva del match

Nei primi minuti di gioco è Dejan Davidovac il faro in attacco per la squadra di casa mandando a bersaglio tutti i sette punti. Al quinto minuto del primo quarto Voigtmann regala il primo sorpasso sul 7-10 per i biancorossi che riescono a gestire il primo mini vantaggio della partita. Mitrovic ristabilisce momentaneamente la parità sul 14-14 andando a schiacciare sulla testa di Tonut e Lo. Inizia poi a scaldare la mano da tre punti Lo che piazza due bombe consecutive. Una ingenuità di Hall regala tre tiri dalla linea della carità a Teodosic che non fallirà e ridurrà ad un solo punto di svantaggio il distacco tra le due sfidanti al suono della prima sirena (19-20). Nella seconda frazione l’EA7 parlerà italiano sull’asse Tonut-Bortolani. La guardia ex Reyer e cinque punti di fila dell’esterno con trascorsi a Verona costruiscono un divario di sette lunghezze (21-28). Con una bomba dall’angolo Giedratis rimette in partita la Stella Rossa chiudendo un parziale di 5-0. Milano riesce nuovamente a scappare e lo fa questa volta guidata dalle giocate di Lo che aggiorna il massimo vantaggio per i suoi sul 37-29. Al 19’ Belgrado ha ancora la forza di reagire e si rifà viva con Teodosic che sale in cattedra e con una autentica prodezza da oltre l’arco regala il vantaggio al rientro negli spogliatoi (39-38). Milano accusa il colpo e lo si avvertirà anche alla ripresa delle ostilità: Davidovac regala il + 6 (47-41). E’ il momento dei senatori meneghini: Mirotic si sblocca, Shields colpisce e Lo (ventidue punti a fine terzo quarto) completa col sorpasso che vale il parziale di 12-0: la truppa italiana scappa sul 47-53 e potrà tranquillamente amministrare nell’ultimo periodo quando il tutto diventerà più facile. Al 35’ Shields lancia l’Olimpia sul + 10 ma la forbice si allargherà fino al + 24 (69-93) con Tonut prima dei due punti finali messi a segno da Bolomboy.