Basket, Eurolega: Panathinaikos e Monaco volano alle Final Four

Bologna, 6 maggio 2025 – Panathinaikos e Monaco sono le altre due partecipanti, insieme ad Olympiacos e Fenerbahce, alla prossima Final Four di Eurolega di Abu Dhabi che si terrà dal 23 al 25 maggio. In gara 5 di playoff viene rispettato di fatto il fattore campo sebbene il Barcellona sfiori l’impresa di riscrivere la storia come unica squadra a poter vincere un match spareggio di playoff, partendo con uno svantaggio di 2-0 nella serie. Festeggia, invece, il Monaco che si impone per 85-84. Justin Anderson sigla i primi otto dei tredici punti della sua squadra che cerca di scappare sul 7-13 dopo quattro giri di lancette a discapito dei padroni di casa che riescono a pareggiare con un altro protagonista dell’incontro, Diallo. Nuova accelerata blaugrana con Abrines ed Hernangomez che regalano il 15-19 al suono della prima sirena. Il lungo spagnolo aggiorna il massimo vantaggio sul 18-24 ma la compagine del Principato non molla di un centimetro la presa facendo sentire il fiato sul collo e rendendo vivave ed equilibrio l’incontro. Al 17’ Papagianis regala il tanto sospirato primo sorpasso a Monaco chiamata a gestire la reazione immediata dei catalani che nulla possono dinanzi ad un Mike James che scalda la mano in attacco con cinque punti consecutivi iscritti a referto prima del rientro negli spogliatoi (45-39). Il regista americano riprende da dove ha interrotto in precedenza fissando sul +10 il risultato. Gli uomini di Penarroya non si danno per vinti e affidano le chiavi all’esperienza di Satoransky per completare la rimonta (54-54 al 26’). L’equilibrio continua a farla da padrone col match che non registra un padrone assoluto e con gli iberici che mettono il naso avanti in più di una circostanza. Finale al cardiopalma con Kevin Punter (19) che realizza i tiri liberi del possibile exploit. A gelare il Barcellona ci penserà Mike James col ventesimo punto di giornata che vale l’intera posta in palio. Inutili le preghiere dalla lunga distanza di Anderson e Punter.

Osman trascina i greci al successo contro Istanbul

Ad Oaka sfida più a senso unico quella andata in scena tra la compagine allenata da Ergin Ataman e l’Efes Pilsen che si conclude sul 75-67. Dopo una prima frazione in cui i greci riescono a costruire un piccolo margine soltanto al suono della prima sirena (18-10), la forbice si allargherà visibilmente col passare dei minuti quando Yurtseven firma il 36-13 al 15’ con due tiri dalla linea della carità. I turchi costruiscono un break di 10-0 chiuso da Larkin ma il Pana è abile a gestire quanto di buono costruito fin qui. La strigliata di coach Banchi provoca l’attesa reazione di Istanbul che riapre il confronto con un break di 14-6 con Thompson che dalla lunga distanza riduce il gap ad un solo possesso (47-44). Mitoglu e Grant provano a spegnere la fiammata turca. Nell’ultimo periodo Nunn e Gabriel cercano di far rifiatare Atene (57-48 al 33’). Il tira e molla continuerà anche nell’ultimo atto della contesa ma il Panathinaikos rifila l’ultima spallata che risulterà quella decisiva sull’asse Grant- Osman, quest’ultimo il top scorer con 28 punti iscritti a referto.