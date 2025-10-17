Basket, Eurolega: Edwards dice 36 e la Virtus sbanca Villeurbanne

Lione (Francia), 17 ottobre 2025 – La Virtus Bologna sbanca l’Astroballe di Villeurbanne sconfiggendo 90-83 l’ASVEL e centra la seconda vittoria di fila in Eurolega, la prima della stagione europea lontana dalle Due Torri. Un sigillo su cui c’è la firma inconfondibile del “solito” Carsen Edwards, autore di 36 punti con 7/10 da due, 5/12 da tre e 7/8 ai liberi. Più che positive, però, anche le prove di Alessandro Pajola (14 punti con 4/6 dalla lunga distanza e 4 assist distribuiti ai compagni) e di Alen Smailagic (13 punti). L’ultimo ad alzare bandiera bianca sul fronte dell’ASVEL, che nella ripresa ha perso Edwin Jackson per un problema al tendine d’Achille, è stato Glynn Watson, autore di 24 punti. Per i bianconeri è arrivata insomma l’ennesima gara di grande solidità, testimoniata anche dal 30-28 nel computo dei rimbalzi totali. La spallata decisiva decisiva Edwards e compagni l'hanno assestata con un parziale di 13-0 tra il terzo e il quarto quarto, nel quale i felsinei si sono imposti per 29-19 (50 punti totali segnati nella ripresa) non lasciando scampo agli avversari.

La gara

Grazie alla tripla di Ajinca e al canestro di Ndiaye, l’ASVEL ha cercato a metà del primo quarto di prendere in mano l’inerzia del match portandosi a +5 (13-8). Immediata, però, la replica della Virtus che, pur concedendo qualcosa di troppo vicino al ferro, grazie ai primi guizzi di serata di Edwards (12 punti nei 10’ iniziali per lui) si è immediatamente rimessa in carreggiata chiudendo il quarto d’apertura con tre sole lunghezze di ritardo (24-21). Un inseguimento che proseguito anche nella seconda frazione, nella quale l’ASVEL ha continuato a dettare l’andatura trascinata da Watson, Vautier e Jackson e la Virtus ha risposto colpo su colpo ancora sospinta da un inesauribile Edwards (già a quota 20 all’intervallo lungo), riuscendo così a limitare i danni (42-40 al 20'). Dopo la pausa lunga, è arrivato l’ennesimo doppio +5 transalpino con i sigilli di Watson (47-42 e 51-46), ma dall’altra parte sono andate a bersaglio a stretto giro di posta le due bombe di Pajola per il controsorpasso virtussino (52-51). L’elastico del disavanzo si è però ben presto allungato ancora una volta dalla parte dell’ASVEL, capace di approfittare di qualche palla persa di troppo e di alcune disattenzioni in area della Virtus per mettere a segno – nonostante l’infortunio occorso a Jackson – il +6 a poco meno di un minuto dalla terza sirena (64-58). Pur in un momento di difficoltà, Bologna ha comunque tenuto dritta la barra del timone e ha chiuso la frazione con il gioco da tre punti di Jallow (64-61). Fiducia pura per la "Vu nera", che all’alba del quarto quarto si è scatenata piazzando, aiutata dalle giocate muscolari del tedesco, altri 10 punti di fila per un complessivo 13-0 di break, valso il +7 (71-64). Di De Colo i due punti che hanno tamponato l’emorragia e lanciato il controparziale di 7-3 che ha riportato l’ASVEL a sole tre lunghezze dalla Virtus (74-71). Sforzi che si sono però rivelati vani perché a quel punto si è riacceso Edwards che si è caricato nuovamente sulle spalle l’attacco della Virtus e ha risposto colpo su colpo a Watson trascinando i suoi al successo.