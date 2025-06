Basket femminile: Italia-Serbia al PalaDozza per le qualificazioni Europei

Domani al PalaDozza di Bologna (21) la nazionale allenata da Andrea Capobianco affronta la Serbia nel primo incontro del girone di qualificazione degli Eurepei che si disputerà in toto sotto le Due Torri. È da 18 anni che le azzurre non disputano in Italiana una fase del torneo continentale e la scelta di andare a giocare in quello che viene considerato uno tempi del basket nasce dal fatto che questa potrebbe essere la volta buona per portare a casa un qualcosa di importante. "Speriamo di ottenere un buon risultato - ha spiegato il presidente federale Gianni Petrucci - questa Nazionale è sempre andata vicina a raggiungere i propri obiettivi e quest’anno contiamo sul calore dei nostri tifosi per fare l’ultimo passo".

La convinzione è così alta che il numero uno della Fip ha mosso tutte le conoscenze affinché le partite siano trasmesse in chiaro dalla Rai. Ieri nella sede della Regione Emilia Romagna è stato presentata questa nuova esperienza che vedrà l’Italia affrontare anche la Slovenia (giovedì) e la Lituania (sabato) sempre alle 21. La formula prevede che le prime due di ogni girone, gli altri tre sono Pireo (Grecia), Amburgo (Germania) e Brno (Repubblica Ceca), accedono alla fase successiva che si disputerà al Pireo. "A 34 anni poter giocare un Europeo - a parlare è la capitana azzurra Laura Spreafico - davanti al nostro pubblico è un vero e proprio sogno. Siamo consapevoli di questo privilegio e dell’opportunità straordinaria che abbiamo davanti, siamo una squadra giovane ma anche con una discreta esperienza e all’esordio con la Serbia arriviamo pronte e determinate. Faremo di tutto per esaltare chi ci verrà a vedere".

La passione per la palla a spicchi è così radicata che per avere la nazionale qui sono scese in campo anche le istituzioni e in particolare la regione. "Diamo il benvenuto a Bologna - ha dichiarato il governatore dell’Emilia Romagna Michele de Pascale - alle atlete, agli staff, alla Federazione, che ringraziamo per l’importante collaborazione, e a tutti i tifosi e le tifose: siamo certi che l’accoglienza, lo spettacolo e il tifo saranno all’altezza dell’appuntamento".

Nella stessa giornata in cui giocheranno le azzurre, alle 17.30 giocheranno le altre due nazionali del girone. Dal punto di vista dei valori in campo questo è probabilmente il raggruppamento più tosto dei quattro. "La squadra ha lavorato bene - conclude Capobianco -, le tante amichevoli ci sono servite settimana dopo settimana a migliorare la qualità del nostro gioco, a compattarci, a fare squadra. Sono certo che il PalaDozza e tutto il resto d’Italia si innamoreranno di questa squadra".

Sul sito della federazione sono presenti modalità da seguire per acquisto dei biglietti e le relative scontistiche.