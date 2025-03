Basket, Final Eight di Coppa Italia. Le ragazze dell’Halley Thunder sfidano San Giovanni Valdarno

Si apre a Roseto la Final eight di Coppa Italia. Fino a domenica il PalaMaggetti sarà teatro di questa competizione che vede al via anche la Halley Thunder Matelica impegnata oggi nel debutto alle 18.30 contro le toscane del San Giovanni Valdarno. Le altre tre sfide dei quarti sono Udine-Costa Masnaga (ore 14.30), Mantova-Empoli (ore 16.30) e Sanga Milano-Roseto (ore 20.30). Domani sono in programma le semifinali alle 18 e alle 20.15); alle 17 di domenica la finale.

"L’anno scorso – dice il tecnico Domenico Sorgentone – eravamo una outsider e riuscimmo a passare il primo turno superando ai quarti San Giovanni Valdarno (58-63; ndr), poi il nostro cammino si fermò in semifinale contro Udine. Stavolta la squadra toscana si presenta molto rinforzata e punta a vincere la Coppa Italia. Noi dovremo essere bravi a tenere la partita sui binari che vogliamo e a difendere forte. Credo che la mia squadra arrivi all’appuntamento con la forza acquisita di un gruppo che sta facendo benissimo. Vogliamo goderci la sfida contro un’avversaria così valida e importante, non ci tireremo indietro e se ci sarà un minimo di margine per andare avanti lo andremo a cercare finché sarà possibile".

Le due squadre sono prime nei rispettivi gironi di A2. In particolare San Giovanni Valdarno viene da otto successi nelle ultime 10 partite, Matelica è reduce da nove successi nelle ultime 10 gare. Arbitrano Riccardo Spinello di Saronno e Marco Toffali di Villasanta. Tutte le gare della Final eight saranno trasmesse in diretta sulla piattaforma www.flima.tv. L’ingresso al PalaMaggetti è gratuito.

m. g.