Basket Girls Ancona al via. Ma resta il rebus impianto

Iniziata martedì sera la preparazione del Basket Girls Ancona in vista del prossimo campionato di serie A2. Nella mattinata di martedì la società aveva annunciato che la preparazione avrebbe preso il via al PalaPanzini di Senigallia alle ore 20: poi, però, non è stato così, e il raduno si è svolto nella palestra MyFitnessClub del preparatore atletico Marco Paolinelli, a Sant’Angelo di Senigallia. "Abbiamo voluto evitare qualsiasi tipo di problema pur avendo inizialmente concordato, col Basket 2000 Senigallia, di allenarci al PalaPanzini", spiega il dirigente anconetano David Luconi: questo perché la querelle impianto, che va avanti ormai da settimane, non si è ancora risolta. Ricapitoliamo i fatti: il Basket 2000 Senigallia non si iscrive alla B e cede le sue ore di utilizzo dell’impianto senigalliese al Basket Girls Ancona, per giocare le partite di A2. La Pallacanestro Goldengas Senigallia, che è ente capofila nell’utilizzo del palasport, si oppone, sostenendo che il regolamento delle concessioni (l’impianto è comunale) ne vieti la subconcessione a società terze non del Comune. Per questo, si rivolge più volte al sindaco chiedendo di bloccare l’operazione, sostenendo di aver ricevuto rassicurazioni in merito. Quindi ancora lo scorso fine settimana il Basket 2000 e il Basket Girls intervengono con un comunicato congiunto in cui si sostiene che "il regolamento dice che è consentita la cessione temporanea di fasce orarie da parte delle società concessionarie ad altre associazioni sportive dilettantistiche. La concessione va in favore delle società sportive del territorio comunale. Tale espressione non implica un diritto di esclusività". Luconi, che caldeggia lo spostamento sulla Spiaggia di Velluto, aggiunge: "il regolamento del Comune di Senigallia, per come lo interpretiamo noi, non ci vieta l’utilizzo. Non prendiamo ore ad altri, non vedo quale sia il problema per la Goldengas. La nostra fascia sarebbe assolutamente temporanea, solo 2 partite al mese e questo in base a un accordo con una società comunale di Senigallia, che è nostra satellite". Anche in questa settimana ci sono stati incontri: in uno di questi, lunedì, secondo Luconi c’erano stati passi avanti; poi però dall’Ufficio Sport del Comune era arrivata una mail che di fatto vietava l’utilizzo del palas già da martedì per il via alla preparazione. Oggi (ieri per chi legge), mentre il Basket Girls si allenava ad Ancona, a Senigallia c’è stato un altro incontro in Comune: sarà stata la volta buona per una soluzione definitiva?

Andrea Pongetti