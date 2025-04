Basket Girls Ancona: sfida decisiva per la salvezza in serie A2 contro Torino

Una stagione da incubo per gran parte ma con un finale in crescendo che rischia di essere quasi trionfale, ma manca un ultimo sforzo per il quale la società chiama a raccolta tutta Ancona. Il Basket Girls si gioca la permanenza in serie A2 e dopo l’exploit contro Roma che valse la salvezza lo scorso anno, anche quest’anno al termine di una annata faticosa dentro e fuori dal campo, cerca il bis stasera contro il Torino nel match di ritorno del primo turno dei play-out. Si gioca al PalaScherma alle ore 20: Ancona vincendo sarebbe salva ribaltando il pronostico che la vedeva sfavorita e per questo la società biancorossa invita l’intero capoluogo con un comunicato. "Abbiamo la grande occasione di chiudere la serie dopo la bellissima prestazione di Venaria Reala – sottolinea il club – Sarà un appuntamento fondamentale per mantenere il nome di Ancona in serie A2. Ora non servono polemiche, i se e i ma, serve sostegno, calore e tifo per queste ragazze che sono a un passo dal traguardo. Ricordiamo che l’ingresso sarà gratuito, invitiamo tutti a venire al PalaScherma numerosi e colorati di biancorosso per trascinare la squadra della nostra città", con quel nostra scritto a caratteri maiuscoli e in neretto a sottolineare il senso di appartenenza al club che cerca di centrare il traguardo al termine di una stagione per alcuni aspetti drammatica, con appena 3 partite vinte nella stagione regolare, il penultimo posto nel girone B e una serie di sconfitte lunghissima che a un certo punto sembrava interminabile. Ma con un colpo di scena nella parte conclusiva dove l’ingaggio prima di Marinkovic, 29 punti ed assolutamente immarcabile in gara 1 a Venaria Reale, sabato scorso, e poi all’inizio del mese di aprile della polacca Kulinska, hanno svoltato la stagione, con due straniere letteralmente in grado di fare la differenza.

Andrea Pongetti