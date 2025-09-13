Basket girls "sfrattato". Niente gare a Senigallia

Niente PalaPanzini di Senigallia per il Basket Girls Ancona per le gare di campionato di serie A2 femminile, la società dorica torna nel capoluogo. La questione, andata avanti praticamente per tutta l’estate, si è risolta con l’ultima parola posta dal Comune di Senigallia, proprietario dell’impianto, che ha negato l’utilizzo al Basket Girls in base al regolamento della concessione, che ne vieta l’utilizzo alle società non comunali. "Il Basket Girls prende atto del diniego ufficiale ricevuto dal Comune di Senigallia in merito alla richiesta formale presentata al Sindaco di disputare le gare del campionato di Serie A2 femminile presso il palasport senigalliese – sottolinea il Basket Girls – La richiesta prevedeva l’utilizzo dell’impianto per due gare al mese (per un totale di 12 partite in tutta la stagione), negli orari già da anni assegnati al Basket 2000 Senigallia, società con cui il Basket Girls ha sottoscritto un accordo di collaborazione".

"Il rifiuto dell’Amministrazione comunale – nonostante non fosse stato richiesto alcun aumento di ore – rappresenta l’ennesimo segnale di ostruzionismo emerso negli ultimi mesi, da parte di alcuni dirigenti della Pallacanestro Senigallia – continua il Basket Girls - Ringraziando il Basket 2000 per il supporto sottoliniamo come le due società schierino numerose atlete in regime di doppio utilizzo, le quali disputeranno anche il campionato Under 19 femminile proprio al PalaPanzini". La Pallacanestro Goldengas Senigallia, che è ente capofila tra le società che utilizzano il PalaPanzini (di proprietà comunale) aveva più volte sottolineato che lo stesso regolamento della concessione ne vietasse l’utilizzo al Basket Girls, a cui però nelle ultime settimane il diniego era arrivato, in più occasioni con comunicazioni ufficiali, dall’Ufficio Sport del Comune proprietario dell’impianto stesso.

Andrea Pongetti