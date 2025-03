Basket in lutto, è stato anche all’Olimpia. Oggi il funerale alle 14,30. Addio a Franco Furlani, storico arbitro ed ex dirigente

E’ mancato ieri Franco Furlani, storico dirigente delle minors pesaresi, fra cui Basket Giovane e Olimpia, a cui ha dedicato tutto il suo tempo libero e la sua competenza. Furlani era stato un arbitro di ottimo livello, arrivando fino alla serie B maschile. Con Giuseppe Ardone – poi approdato nella massima serie nel ‘77 – aveva formato una coppia inossidabile. "Con Franco abbiamo diviso molte partite – ricorda commosso Ardone –, eravamo duri, non avevamo paura di niente e di nessuno e badate che su certi campi di serie C e D marchigiani non era facile arbitrare negli anni Settanta. Le squadre ospiti con noi potevano stare tranquille, che sarebbero stata garantite anche in trasferta. Furlani era un ottimo atleta, perché spesso ci si dimentica che un buon arbitro dev’essere preparato fisicamente. Amava la bici da corsa e spesso mi chiamava per allenarci insieme: dai Pino, andiamo a correre su per la Panoramica mi incitava. Se penso a lui mi vengono in mente tre cose: basket, famiglia e bicicletta".

Sposato con Marisa, padre di due gemelli, Fabrizio e Francesco, quest’ultimo ottimo schermitore e oggi vice presidente del Club Scherma Pesaro, nonno di due nipoti, avrebbe compiuto 87 anni a giugno. Così lo ricorda l’ex presidente del Coni provinciale, Alberto Paccapelo: "Franco è stato segretario del Basket Giovane per vent’anni, al mio fianco quand’ero presidente, seguendo con puntualità e precisione tutta l’attività giovanile, gestendo il torneo di ’Viva Keita’ quando toccavamo numeri importanti con 80-100 squadre partecipanti. Poi ha proseguito come dirigente nell’Olimpia, finché ce l’ha fatta: a Natale lo avevo visto ancora in sella alla sua bici, poi negli ultimi due-tre mesi ha avuto un crollo. Mi dispiace tantissimo, lo sport locale perde una persona seria e appassionata". Il funerale verrà celebrato oggi alle 14.30 nella chiesa di San Carlo Borromeo.

e. f.