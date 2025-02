Basket Jesi e Fabriano, mercoledì da leoni. Ci arriva meglio la squadra di Ghizzinardi

Ennesimo sforzo per la Serie B Nazionale che già domani prevede un altro turno infrasettimanale reso necessario per portare al termine una stagione da ben 38 giornate di stagione regolare, che saranno poi seguite da play-in, play-out e play-off, praticamente senza respiro fino a giugno. La ventottesima giornata del girone B vede la sempre più lanciata Jesi giocare per la seconda volta consecutiva lontano dal PalaTriccoli mentre una Ristopro in difficoltà torna in trasferta contro un Ravenna che in poche settimane è risalito alla grande in classifica fino a scavalcare proprio Fabriano. Domani entrambe giocano alle 20.30, con la General Contractor a Sant’Antimo e appunto la Ristopro a Ravenna.

Arriva in condizioni migliori all’infrasettimanale senz’altro il quintetto di coach Marcello Ghizzinardi, che adesso ha agganciato il sesto posto: certo, nella posizione che darebbe la qualificazione diretta ai play-off senza passare per i play-in, c’è folla (con Jesi ci sono pure Fabo Herons Montecatini, Virtus Roma e Chiusi) ma il buon momento di Santiago Bruno e compagni fa decisamente ben sperare, anche se il rivale è di quelli ostici. Sant’Antimo (con Rota, Jurcek e Lenti sugli scudi) è infatti reduce dalla vittoria di Cerreto contro la Ristopro, al termine di una partita praticamente condotta dall’inizio alla fine con margini pure significativi, nonostante le sofferenza nel finale quando i fabrianesi si erano riavvicinati senza tuttavia riuscire a ribaltare l’esito del match. Sant’Antimo è dentro i play-in e vuole restarci, per Jesi, che a Rieti ha vinto con qualche comprensibile fatica nei primi due quarti ma poi dilagando fino a un eloquente +19 nella seconda parte del match, un bel banco di prova.

Era invece in difficoltà fino a qualche settimana fa il Ravenna allenato dall’ex coach della Goldengas Andrea Gabrielli, ma i romagnoli hanno cambiato marcia e vincendo anche nell’ultima giornata in trasferta a Cassino sono saliti a 24 punti proprio davanti alla Ristopro, che, rimasta a 22, per la prima volta è fuori dalla zona play-in. Un altro ex Goldengas, Kevin Brigato, con 19 punti e 24 in valutazione, è stato l’MVP dei romagnoli, dimostrando di non aver affatto pagato il salto di categoria dalla B Interregionale alla B Nazionale, ma Ravenna ha avuto un contributo importante praticamente da tutto il roster, con prestazioni solide pure dei vari Ferrari, Dron, Tjrtjshnjk, Crespi: non c’è una vera e propria stella ma un gruppo che sta funzionando. Per Fabriano, che potrà inserire meglio Hadzic dopo l’esordio di domenica, un altro spareggio in chiave qualificazione alla post season e non si potrà fallire di nuovo. Come sempre gli abbonati potranno seguire i due match sul canale Lnp Pass.

Andrea Pongetti