Basket. Lucky Wind vince il derby a Todi

Basket Todi 77 UBS Foligno 80

BASKET TODI: Elmi 13, Simoni ne, Revello 32, Fichi ne, Obi 23, Budelli 5, Nzita 4, Valli, Afri ne, Chinea.

UBS FOLIGNO BASKET: Borioni 27, Guerrini 10, Crispoltoni ne, Baldinotti 2, Zmejkoski ne, Mariotti 3, Marini, Diaz16, Giampaoli ne, Patani 15, Cimarelli 3, Misolic 4.

Parziali: 21-16, 15-22, 21-13, 20-29

La settima vittoria consecutiva della Lucky Wind è nel derby vinto in casa del Basket Todi. Momento positivo per la squadra folignate – terzo posto in classifica 24 punti - che ha però trovato sul parquet del Todi un avversario agguerritissimo, deciso a portare a casa, di fronte al proprio pubblico, un risultato mancato per un soffio, 77 a 80 il verdetto finale. Vittoria sul filo di lana alla fine di una partita combattuta, avvincente, di importante livello agonistico, percorsa da continui ribaltamenti nei punteggi. Dopo una partenza quasi in equilibrio, nel secondo tempo Lucky Wind sembra perdere il ritmo, subire canestri, ma poi la corazzata Borioni-Patani ha riportato in parità il risultato, con il Todi che ha continuato ad attaccare e i folignati decisi e lucidi nel mantenere fino alla fine una manciata di punti in più. "Ci abbiamo davvero messo il cuore. E vogliamo ringraziare anche i tanti supporter che ci hanno seguito in trasferta".