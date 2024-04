Basket, Milano va ko contro il Maccabi e saluta l'Eurolega

Belgrado (Serbia), 11 aprile 2024 – Si chiude con un ko l’Eurolega 2023-2024 dell’EA7 Emporio Armani Milano: davanti a una Stark Arena di Belgrado deserta, infatti, l’Olimpia è stata sconfitta 92-86 dal Maccabi Tel Aviv. Una sconfitta tuttavia ininfluente per i biancorossi, perché, quando a Belgrado era in corso il terzo quarto, è arrivata da Istanbul la notizia della nettissima vittoria dell’Efes sulla Stella Rossa, che ha spento anzitempo le ultime speranze dei meneghini di poter partecipare al play-in. La gara della Stark è quindi proseguita con due squadre che non avevano ormai più nulla da chiedere al match e con un Maccabi che – già certo del settimo posto finale già prima della palla a due – è riuscito ad avere la meglio conservando il cuscinetto di vantaggio conquistato nella terza frazione e allungando le mani sulla vittoria grazie anche al contributo dei quattro giocatori andati in doppia cifra: a fare la voce grossa sul fronte gialloblù sono stati Wade Baldwin IV, con un bottino finale di 18 punti, e Josh Nebo che ha chiuso con 14 punti conditi da 9 rimbalzi. All’Olimpia, che si presentava all’appuntamento orfana di Devon Hall – messo ko da un trauma distorsivo alla caviglia sinistra, rimediato in allenamento – non sono invece bastati i 13 punti di Maodo Lo e i 12 di Shavon Shields. Doppia cifra in casa milanese anche per Shabazz Napier, Alex Poythress (11 punti a testa) e Nikola Mirotic.

La cronaca della gara

Il Maccabi non ha perso tempo ed è sceso in campo con grande energia, puntando sulle combinazioni tra Baldwin e Nebo (già a quota 10 punti a fine primo quarto) per punire una difesa milanese troppo permissiva vicino al ferro. Di Rivero la firma sul canestro del primo vantaggio in doppia cifra della serata (24-14), a cui Milano – che pure aveva costruito buoni tiri nei minuti iniziali – ha replicato scrollandosi di dosso la timidezza iniziale e infilando canestri pesanti con Ricci, Bortolani e Poythress, che hanno spinto l’Olimpia a -2 prima del sigillo di Sorkin, valso il 27-23 al suono della prima sirena. Un canovaccio di gara che è sostanzialmente rimasto invariato nella parte iniziale della seconda frazione: il Maccabi ha infatti continuato a dettare il passo di gara tornando a +7 con la tripla di Thomasson, ma Milano ha avuto la forza di restare abbarbicata al match rientrando nuovamente a -1. Il vero e proprio cambio di passo milanese è arrivato nella seconda parte della frazione quando Shields, con cinque punti di fila, ha griffato la parità a quota 43. Preludio al sorpasso firmato dall’accoppiata Mirotic-Napier proprio in chiusura di tempo (49-52), ma subito azzerato dal tre su tre in lunetta di Baldwin, che ha messo la parola fine su una metà di gara iniziale in cui gli attacchi hanno palesemente avuto la meglio su difese un po’ all’acqua di rose. Il botta e risposta è quindi proseguito fino alla parte conclusiva della terza frazione, quando Cohen ha infilato due canestri ravvicinati, lanciando il mini-allungo del Maccabi che è così entrato nella quarta frazione a +7 (77-70). Un vantaggio che la formazione israeliana ha avuto la forza di difendere senza grosse difficoltà, arrivando addirittura a toccare nuovamente la doppia cifra di vantaggio al cospetto di una Milano che, ormai fuori dai giochi dopo la vittoria dell’Efes sulla Stella Rossa, ha alzato bandiera bianca.