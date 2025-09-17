Basket. Pallacanestro Perugia. Bene l’amichevole a Lucca

Buone indicazioni per la Sisas Pallacanestro Perugia, nonostante la doppia sconfitta, nel primo test stagionale al Settembre Lucchese. La formazione di coach Posti ha infatti sfidato Livorno in semifinale, corazzata costruita per far bene in A2, e contro le padrone di casa di Lucca. "Sono soddisfatto della prova delle ragazze – sottolinea Posti – che hanno già dimostrato di aver appreso i primi dettami. Siamo un gruppo abbastanza rinnovato a abbiamo dato spazio anche alle più giovani". Nel roster biancorosso a Lucca hanno trovato spazio infatti anche Breghi, Abelli e Ciucci. "Questa per noi è la soddisfazione più grande. Non è un mistero che la società punti al salto in A2. Alle spalle però c’è un settore giovanile importante che cresce di anno in anno". Sempre nella due giorni di Lucca, buoni riscontri anche dalle ragazze dell’Under 17 che si sono classificate al terzo posto. Sul fronte prima squadra, invece, da monitorare la situazione della stella serba Milica Micovic che potrebbe rescindere per motivi strettamente personali.