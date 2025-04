Basket, playoff Eurolega: Il Pana sbanca Istanbul e il Barça rovina la festa al Monaco

Barcellona (Spagna), 30 aprile 2025 – Si fanno sempre più avvincenti e spettacolari i playoff di Eurolega 2025: al PalauBlaugrana, con un ruggito d’orgoglio, il Barcellona ha annullato il primo match point al Monaco che, dopo il 2-0 raggranellato in terra monegasca, è stato sconfitto 100-89 dai catalani, protagonisti di una eccellente prova soprattutto in fase offensiva. I blaugrana hanno infatti chiuso con il 62% nel tiro da due, il 46% da tre e l’80% nel tiro libero e hanno portato ben cinque giocatori in doppia cifra. A brillare nel collettivo di coach Penarroya sono stati soprattutto Willy Hernangomez, che ha chiuso la gara con 19 punti segnati e 10 rimbalzi catturati per un complessivo 31 di valutazione, e Jabari Parker che di punti ne ha segnati 16. Proprio Hernangomez, ben spalleggiato da Abrines e Parra ha messo la sua inconfondibile firma sul parziale di 15-0 che ha permesso ai catalani di prendere il largo all’alba della seconda frazione (41-27). Sotto la guida di Alpha Diallo (16 punti), il Monaco ha cercato di non sbandare e dopo l’intervallo si è aggrappato a Blossongame e alle triple di Mike James (20 punti con 3/5 da due e 4/8 da tre) per riportarsi addirittura a -5 prima della bomba di Parker che ha messo il punto esclamativo sulla terza frazione, chiusa a +8 dai padroni di casa (74-66). Nonostante lo sforzo, però, i monegaschi non sono più riusciti a riagganciare il Barcellona che nel quarto quarto ha tenuto a distanza gli avversari per poi dare la sgasata decisiva con le giocate di Hernangomez, Punter e Parker.

Il Panathinaikos sbanca Istanbul nel segno di MItoglou e Nunn

In quel di Istanbul, invece, il Panathinaikos si è subito ripreso il vantaggio del fattore nella serie con l’Anadolu Efes che, dopo il colpaccio ad OAKA di gara, è stato sconfitto in casa 81-77. Una vittoria su cui ci sono le firme del “solito” Kendrick Nunn, autore di 25 punti con 9/13 da due e 7/7 dalla linea del tiro libero, e di Dinos Mitoglou, che ha realizzato 18 punti con un chirurgico 4/5 da oltre la linea dei 6.75 metri. Dopo un primo quarto giocato sul filo dell’equilibrio, il Pana ha provato ad alzare l’intensita e si è portato fino al +7 messo a segno da Cedi (34-41) per poi rientrare in spogliatoio con due possessi pieni di vantaggio grazie all’ultimo squillo di Nunn (39-45). Preludio al vero e proprio tentativo di allungo che è arrivato nel terzo quarto, quando l’ex Olimpia Milano Mitoglou ha raccolto il testimone da Nunn e ha scaldato la mano con due triple ravvicinate valse il +11 esterno (46-57). Un divario che non ha comunque smorzato la grinta degli uomini di coach Luca Banchi, capaci di imbastire una grande rimonta culminata nel pari a quota 68 griffato da Oturu (grande protagonista nel frangente con le sue giocate muscolari) a meno di 5’ dalla sirena finale. A quel punto si è acceso un testa a testa che i “Greens” hanno saputo risolvere grazie alla straordinaria precisione in lunetta di Sloukas e Nunn e all’ultima, pesantissima tripla di Mitoglu, a 6” dalla quarta sirena.