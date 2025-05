Basket Playoff: Treviglio supera Jesi 95-93 dopo due tempi supplementari

Jesi 93 Treviglio 95

GENERAL CONTRACTOR JESI: Ponziani 4, Malatesta ne, Carnevale ne, Di Emidio 15, Vettori 24, Nisi ne, Berra 27, Valentini 2, Marulli 5, Cena, Petrucci 2, Zucca 14. All. Marcello Ghizzinardi

TAV TREVIGLIO BRIANZA BASKET: Sergio 8, Carpi ne, Alibegovic 4, Reati 14, Vecchiola 27, Cagliani 4, Manenti 1, Zanetti 5, Abega 14, Sissoko ne, Marcius 18, Restelli, All. Davide Villa

Arbitri: Daniele Calella (Bo), Maria Giulia Forni (Cervia)

Parziali: 21-18, 37-44, 60-61, 81-81, 89-89, due extratime

JESI

Vince Treviglio: 2 a 1 palla al centro. Domani ore 18 match ball per la formazione brianzola Ghizzinardi perde Bruno, ritrova un Vettori superstar e schiera a sorpresa il doppio play accanto a Di Emidio e Valentini, Marulli, Zucca e Berra sul fronte brianzolo Villa risponde con Zanetti, Abega, Alibegovic, Vecchiola e Marcius.

E’ subito lotta dura, sotto le tabelle non si fanno complimenti, primo tempo da protagonista per Marcius in cerca di riscatto dopo la prestazione opaca di gara2 punti, rimbalzi, falli subiti e la ciliegina dello schiaccione liberatorio. Peccato per la Tav che i compagni non siano altrettanto efficaci almeno all’inizio, contro la difesa di casa (Abega soliti due falli in un amen).

Sul fronte leoncello confortante partenza di Marulli ma ancora una volta è Berra, a conferma dell’incidenza dei lunghi in questa serie play off, il miglior realizzatore orange (10 punti a referto, stesso bottino del collega brianzolo a metà gara) Primo quarto in perfetto equilibrio + 3 il massimo vantaggio per entrambe.

La partita vera comincia al ritorno in campo dopo il primo mini intervallo. Dopo la parità a 21 la General paga a carissimo prezzo una serie di passaggi a vuoto, qualche persa di troppo, accelerazione ospite e primo e unico significativo vantaggio in doppia cifra (30-40) sui giochi da tre punti di Reati e Vecchiola. Jesi accusa il colpo ma ha il merito di non mollare e mantenere il minimo di lucidità che consente di restare a distanza di sicurezza (37-44) al 20’. Sei di fila di Berra aprono le ostilità e il cuore alle speranze General dopo il te, Marcius interrompe le mini serie mantenendo inalterato il + 7 di metà gara. Si mette in partita anche Abega 6 (52-55) la Tav si ritrova con un Vecchiola in più nel motore Jesi risponde col redivivo Vettori per tornare sotto di una solo possesso 58-60. Nell ultimo quarto Jesi non sfrutta il + 6 (73-67), nell’over time decidono i tiri dalla lunetta e i canestri di Reati.

Nei due tempi supplementari le squadre si sono tallonate punto su punto fino alla fine con il risultato di 95 a 93 a favore dei lombardi che ora hanno in mano il match ball.

Gianni Angelucci