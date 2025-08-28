Basket, presentato il roster 2025-26. La grinta del presidente Belbello. Gubbio, novità e ambizione per la nuova stagione: "Sguardo al futuro, ma non dimentichiamo da dove veniamo»

GUBBIO – Novità e ambizione accompagnano la nuova stagione del Basket Gubbio, che pochi giorni fa si è presentato ufficialmente alla città. Dopo il 2° posto in regular season e la sconfitta in semifinale playoff dello scorso campionato, l’obiettivo è quello di seguire la linea tracciata in questi anni, coniugando ambizione e appartenenza nei confronti del territorio. Un lavoro continuo, come ha sottolineato il presidente Pierangelo Belbello, che portava con sé un cimelio dal grande significato: "La stagione strepitosa dell’anno scorso non è mai terminata, grazie a chi lo ha permesso. Questa che ho davanti è la prima coppa vinta dal Basket Gubbio, è bene guardare al futuro ma tenendo sempre a mente da dove siamo partiti". "Abbiamo sicuramente rilanciato il basket a Gubbio, imprenditori e giocatori si stanno avvicinando alla Società", ha commentato invece il diesse Michele Minelli. Tanti gli eugubini, anche giovani, nello staff. In quello medico figurano Leonardo Ticà e Viola Brunelli (preparatori atletici), Marta El Khayat (fisioterapista) e Massimo Panfili (medico sociale). Nello staff tecnico figurano invece il vice allenatore Filippo Minelli e l’addetto video Stefano Spogli. Questo il roster del Basket Gubbio: Alessio Di Simone, Stefano Razzi, Riccardo Cecchini, Antonio Flamini, Pietro Palazzari, Mattia Berti, Filippo Mulazzani, Francesco Beccafichi, Filippo Marcone, Kalei Carter Yelamos, Francesco Pascolini, Alex Carsetti, Lorenzo Vispi, Edoardo Minelli, Francesco Fondacci, Tommaso Chiesa, Tommaso Tosti, Lorenzo Chiesa. Federico Minelli