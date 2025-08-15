Basket, Sablich agli Europei. Anna, che grinta

Nella brillante estate europea delle giovani generazioni, da oggi tocca all’Under 16 femminile andare in caccia di una medaglia. E nel roster figura anche una cestista pesarese, Anna Sablich, play-guardia classe 2009, salita sull’aereo per la Romania con il coraggio che la contraddistingue: il 25 luglio si era fratturata il naso durante un’amichevole, una frattura scomposta che pareva averla tagliata fuori dall’avventura, tanto che il 28 luglio aveva lasciato il ritiro. Ma la squadra non l’ha mollata, le compagne hanno continuato a scriverle e soprattutto il Ct Giovanni Lucchesi le ha fatto capire che, se se la sentiva e con tutte le cautele del caso, l’avrebbe rivoluta nella rosa. Così è partita la ‘rumba’ che l’ha rimessa in pista: prima il colloquio con il team manager azzurro, poi una nuova visita dall’otorino a Imola che le ha rilasciato il certificato per giocare, la federazione l’ha inserita di nuovo nella lista Fiba e dopo un calco di gesso fatto a Bologna è arrivata una maschera personalizzata in carbonio che Anna ha testato durante due amichevoli. E’ ovvio che la sua visione di gioco con la maschera sarà un po’ limitata, ma la voglia di esserci della ’guerriera’ pesarese ha fatto la differenza. E oggi si comincia: prima sfida contro Israele, quindi Germania e Croazia, le altre avversarie del girone.

e.f.