Basket, Serie A: Tortona sbanca Trento con un super Gorham. Reggio strapazza Sassari

Trento, 1° marzo 2025 – Il campionato di Serie A di basket, dopo ben tre settimane di pausa, è ripreso con una vera e propria sorpresa: nel primo dei due anticipi del 20° turno, infatti, la Bertram Derthona Tortona ha fermato la corsa della Dolomiti Energia Trento battendola 89-85 davanti al pubblico della “Il T Quotidiano Arena” nel giorno dei festeggiamenti per la conquista della prima, storica coppa Italia del club trentino. Sul blitz esterno dei leoni piemontesi (orfani di Strautins, out per il resto della stagione) c’è la firma in calce di un tarantolato Justin Gorham, il quale nei 31 minuti giocati ha mandato a bersaglio ben 35 punti con un chirurgico 9/10 da due e un altrettanto eccellente 4/6 da tre. Cifre a cui ha aggiunto cinque liberi segnati e 7 rimbalzi per un monumentale 42 di valutazione complessiva. A dargli man forte ci ha pensato Tommy Kushe con 16 punti, mentre a Trento – che si presentava ai blocchi di partenza senza Ellis e Bayehe – non sono bastati i 20 punti di Andrea Pecchia e i 14 di Saliou Niang. I padroni di casa hanno saputo rialzare la testa dopo un avvio di gara un po’ in salita e chiudere il primo quarto a +6 (24-18). Antipasto del tentativo di fuga propiziato dalle stilettate dall’arco di Lamb, Cale e Ford che hanno proiettato la Dolomiti Energia a +11 nel corso della seconda frazione. Nel momento di massima difficoltà, però, Tortona ha saputo tenere dritta la barra del timone e, aggrappandosi a Gorham ha piazzato un 11-0 di parziale che ha completamente riaperto i giochi (40-38 al 20’). Il match è quindi proseguito sui binari dell’equilibrio fino alla quarta frazione, nella quale Trento ha di nuovo cercato di mettere la testa avanti con decisione, portandosi a +6 con circa 3’ ancora da giocare. Un tesoretto che non è però bastato a Pecchia e compagni per mettersi al riparo dalle giocate di Gorham che si è caricato Tortona sulle spalle e l’ha guidata fino al colpaccio. Nel secondo match di giornata, invece, è arrivato il successo sul velluto della Unahotels Reggio Emilia che al PalaBigi ha travolto 84-58 la Dinamo Banco di Sardegna Sassari. Decisiva è stata la stritolante difesa degli emiliani che ha tenuto i biancoblù al 41% nel tiro da due e addirittura al 20% nel tiro da tre. In casa biancorossa ha però funzionato egregiamente anche l’attacco che, dall’ottimo lavoro della difesa, ha tratto fiducia ed energia, trovando tiri puliti e mandando ben quattro giocatori in doppia cifra per punti segnati (miglior realizzatore Jaylen Barford che si è spinto fino a quota 15). Sul fronte Sassari, incappata in una serata da dimenticare, non sono risultati sufficienti i 16 di Miralem Halilovic e gli 11 di Rashawn Thomas. E dire che per gli ospiti la serata era iniziata con il piede giusto: i sardi hanno infatti cominciato la gara chiudendo il primo quarto a +6 ma poi nei tre quarti successivi sono crollati incassando un 65-33 di parziale che li ha condannati al pesante ko.