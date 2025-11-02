Basket, Serie A: Brescia cade con Trapani. Virtus, Milano e Tortona la agganciano

Bologna, 2 novembre 2025 – La quinta giornata del campionato di Serie A di basket ha ridisegnato la parte alta della classifica: in vetta ora c’è infatti un quartetto a quota 8 punti composto da Bertram Tortona, Virtus Olidata Bologna, EA7 Emporio Armani Milano e Germani Brescia. La Virtus Olidata il quarto successo lo ha raggiunto in uno dei tre anticipi del sabato travolgendo 102-83 la Dolomiti Energia Trentino (sugli scudi Matt Morgan con 17 punti e Carsen Edwards con 15). Tutto facile anche per l’EA7 Emporio Armani Milano che ha sbancato il PalaBigi di Reggio Emilia surclassando l’Unahotels (ancora orfana di Kwan Cheatam) 93-61 al termine di un match a senso unico: i biancorossi lombardi, oggi trascinati da un Armoni Brooks da 20 punti con 6/9 da due e 2/4 da tre, hanno archiviato la pratica già nel corso del primo tempo. Grazie ai guizzi di Guduric e capitan Ricci, l’Olimpia ha conquistato il +16 nel primo quarto e non si è più voltata indietro, sfruttando le tante palle perse di Reggio e toccando persino il +24. Un massimo vantaggio che è stato poi ritoccato sul +34 in una ripresa che è stata una vera e propria passerella per gli uomini di Messina. Successo interno per la Bertram Derthona Tortona, che ha piegato 87-76 il Napoli Basket: ben cinque gli uomini in doppia cifra nello scacchiere dei piemontesi (19 punti per Christian Vital e 18 per Domikin Olejnikzak) che hanno accelerato nel terzo quarto conquistando una doppia cifra di vantaggio che poi hanno saputo proteggere. Nel quartetto di testa resta invece ferma a quota 8 la Germani Brescia, che ha incassato la prima sconfitta stagionale perdendo in volata 77-75 nel big match contro i Trapani Shark, sospinti dai 23 punti di Matthew Hurt e dai 17 di Timothy Allen. I siciliani hanno allungato nel secondo quarto spingendosi fino al +14, ma Brescia non si è mai arresa e ha pian piano risalito la corrente arrivando a conquistarsi con Burnell la tripla della vittoria che è però stata sputata dal ferro. Dietro alle prime della classe avanza l’Umana Reyer Venezia che in casa si è imposta per 86-75 sulla Openjobmetis Varese (al terzo ko di fila): gli orogranata hanno a lungo tenuto in mano le redini del match arrivando al +12 all’alba della quarta frazione, ma non è bastato per dare il colpo del ko a una Varese che con orgoglio è rientrata a -2 prima di un finale in cui hanno pesato e non poco i canestri di Candi, Horton e Bowman. Nel derby lombardo tutto a tinte biancoblù è invece arrivata la vittoria dell’Acqua San Bernardo Cantù che ha sconfitto 91-83 la Vanoli Basket Cremona. Ottima la prova corale della formazione guidata da coach Brienza, che ha portato ben sei giocatori in doppia cifra con Riccardo Moraschini – prezioso nel finale – che si è spinto fino a quota 18. Infine, sul fondo della classifica prosegue la crisi di Nutribullet Treviso e Dinamo Banco di Sardegna Sassari (coah Bulleri è ora decisamente in bilico), che restano ancora senza successi dopo i ko negli anticipi contro Pallacanestro Trieste (107-100) e Apu Old Wild West Udine (88-70).