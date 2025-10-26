Basket Serie A: Brescia supera Cantù e torna in vetta da sola

Milano, 26 ottobre 2025 – Dopo una notte trascorsa in testa in coabitazione con Trento e Tortona, la Germani Brescia si è ripresa il primo posto in solitaria del campionato di basket di Serie A: i biancoblu hanno infatti centrato il quarto sigillo in altrettante gare vincendo 104-94 il derby lombardo contro l’Acqua San Bernardo Cantù. La Germani è stata protagonista dell’ennesima grande prestazione corale, che ha portato ben cinque uomini in doppia cifra per punti segnati, con in testa Amedeo Della Valle (26 punti con 6/8 da tre) e Miro Bilan (22 punti e 5 rimbalzi). Il 28-11 piazzato nel secondo quarto ha messo le cose in discesa per la squadra di coach Cotelli, che ha poi resistito al tentativo di rimonta di Cantù (30-19 messo a segno dai brianzoli nella quarta frazione), alla quale non sono bastati i 18 punti di Ajayi e i 14 a testa di Bowden e Ballo. Dietro alla Germani c’è invece un gruppone di cinque squadre a quota 6 punti di cui, oltre a Trento e Tortona che hanno giocato ieri, fanno parte una sempre più sorprendente Cremona, l’Olimpia Milano e la Virtus Bologna. La Vanoli, grande sorpresa di questo primo scampolo di stagione, dopo il successo sulla Virtus Bologna si è ripetuta travolgendo la Nutribullet Treviso – ancora a secco di punti – 96-79: dopo un primo quarto equilibrato e dominato dalle giocate di Joe Ragland da una parte e Aljami Durham dall’altra (10 punti a testa nel frangente), Cremona ha allungato il passo con un parziale di 26-12 per poi non voltarsi più indietro. La palma di miglior realizzatore della Vanoli è andata ad Aljami Durham che con 18 punti ha guidato i sei biancoblu che hanno infranto il muro della doppia cifra. L’EA7 Emporio Armani Milano si è invece imposta sull’Umana Reyer Venezia 101-88: a trascinare l’attacco biancorosso è stato il terzetto formato da Devin Booker, Armoni Brooks e Shavon Shields (23 punti ciascuno). Milano ha cercato sin da subito di dettare il passo ma Venezia ha saputo reggere il passo, almeno fino al terzo quarto, quando – sulle ali di Guduric, Dunston e Brooks, l’Olimpia ha alzato i giri del motore allungando sul +10 con un 32-23 di parziale. Un cuscinetto di sicurezza che poi gli uomini di Messina hanno saputo proteggere. Tutto estremamente facile anche per la Virtus Olidata Bologna che, sospinta da Derrick Alston (21 punti e 6 rimbalzi); Alen Smailagic (20 punti e 8 rimbalzi) e Matt Morgan (19 punti), ha travolto 90-71 una Dinamo Banco di Sardegna Sassari sempre più in crisi e ancora a secco di successi. Il 26-12 messo a segno nel secondo quarto ha incanalato il match tra binari congeniali alla squadra di Ivanovic, che ha poi condotto in porto la vittoria senza particolari affanni. Infine, sono arrivati anche il primo sigillo casalingo del Napoli Basketball, che ha superato la Unahotels Reggio Emilia 95-87 (grandi protagonisti Naz Mitrou-Long con 23 punti e Savion Flagg con 19), e quello della Pallacanestro Trieste che si è imposta per 92-85 nel derby del Friuli-Venezia Giulia contro l’Apu Old Wild West Udine, ancora alla ricerca del primo successo: menzione d’onore per Juan Toscano-Anderson, che ha chiuso a 18 punti.