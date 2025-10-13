Basket, serie A: Tortona raggiunge Virtus e Brescia in testa

Milano, 12 ottobre 2025 – La seconda giornata del campionato di Serie A di basket, dopo i quattro anticipi del sabato, è ricominciata con il lunch match di mezzogiorno vinto per 83-78 dalla neopromossa Acqua San Bernardo Cantù a spese della Unahotels Reggio Emilia. Gli uomini di coach Brienza si sono aggiudicati un match a lungo giocato sul filo dell’equilibrio grazie alla grande solidità difensiva mostrata soprattutto nella ripresa, nella quale hanno concesso soltanto 31 punti agli emiliani. In attacco, invece, a brillare ci hanno pensato Giordano Bortolani con 17 punti e Ife Joshua Ajayi con 14. Dopo tre quarti chiusi in perfetta parità (61-61), Cantù ha cercato l’allungo vincente spinta proprio da Ajayi, Basile e Sneed (74-66), ma Reggio ha ritrovato il bandolo della matassa rientrando a -2 con le giocate di Cheatam (migliore dei suoi con 27 punti), Sneed e Caupain. A togliere le castagne definitivamente dal fuoco ci ha quindi pensato De Nicolao con una tripla pesantissima. È servito invece un overtime ai Trapani Shark per avere la meglio 109-102 sull’Umana Reyer Venezia e azzerare la penalizzazione di -4 di inizio stagione con la seconda vittoria fila. Tra i siciliani ci sono 24 punti a testa per Petrucelli e Allen e 23 per Ford, mentre a Venezia non sono bastati i 24 di Cole. Dopo quattro quarti chiusi con un salomonico 91-91, i siciliani sono riusciti a dare la sgasata decisiva con i canestri del duo formato da Allen, Alibegovic (di importanza capitale una sua tripla sul 96-94) e Petrucelli per poi mettere il punto esclamativo finale con i liberi di Aboua. In casa Reyer non sono però mancate le polemiche (silenzio stampa per coach Spahija) a causa di un presunto fallo non fischiato ai danni di Bowman nel finale del quarto quarto. Primo sigillo per la Vanoli Basket Cremona che ha superato 79-75 la Dinamo Banco di Sardegna Sassari dopo aver recuperato dal -15. Sono cinque gli uomini finiti in doppia cifra per punti segnati nello scacchiere di coach Brotto, con Payton Willis grande mattatore arrivato fino a quota 20. Un ruolo chiave lo hanno però giocato anche Davide Casarin (14 punti) e Christian Burns. Dopo aver toccato anche il -15 (54-39) nel corso della terza frazione, i lombardi hanno cambiato completamente passo rientrando addirittura a -3 a 10’ dalla fine con un 14-2 di break (56-53). Di Willis poco più tardi il pareggio a quota 63, che ha dato grande fiducia alla Vanoli, capace poi di imporsi allo sprint grazie alle giocate di Casarin. Infine, la Bertram Derthona Tortona ha centrato la seconda vittoria di fila (sempre in casa) battendo la Nutribullet Treviso con un perentorio 107-95: sugli scudi tra i piemontesi, che hanno portato ben sei uomini in doppia cifra, Christian Vital con 20 punti, Tommaso Baldasso con 16 ed Ezra Manjon con 15. La sterzata decisiva è arrivata nel secondo quarto, in cui la Bertram ha segnato la bellezza di 33 punti (33-18 il parziale) e si presa l’inerzia del match, che poi non ha più lasciato.