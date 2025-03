Basket, Serie A: Davis letale. Cremona piega Napoli 94-85

Cremona, 8 marzo 2025 – Tre triple segnate nei due minuti finali da uno scatenato Corey Davis regalano due punti di importanza capitale nella corsa alla Vanoli Cremona , la quale, tra le mura amiche del PalaRadi, ritrova la via del successo piegando 94-85 il Napoli Basket nell'unico anticipo del 21° turno del campionato di Serie A di basket. Lo statunitense con un passato a Trieste è stato l'autentico protagonista della serata, che ha chiuso con un bottino personale di ben 28 punti e un chirurgico 6/7 da oltre l'arco del tiro da tre . Ragguardevole, sempre tra i biancoblù lombardi, anche la prova di Stefan Nikolic , il quale ha mandato a bersaglio 15 punti con il 100% nel tiro da due (6/6). A Napoli, che a poco più di 3' dalla fine era in vantaggio di quattro lunghezze, non sono invece bastati i 21 punti di Leonardo Toté e la doppia doppia sfiorata da Tomislav Zubcic che si è spinto fino a quota 16 punti, ai quali ha aggiunto anche 9 rimbalzi.

La cronaca della gara

Dopo una partenza all'insegna dell'equilibrio, la Vanoli ha provato ad aumentare la qualità e la mole del proprio gioco e, sospinta da Davis, Nikolic e Chiston ha preso in mano le redini del match allungando fino al +9 (22-13). Grazie a Treier e Pullen, però, Napoli ha saputo restare aggrappata alla Vanoli, chiudendo la frazione d'apertura con sei lunghezze di ritardo (26-20). La risalita della compagine partenopea non si è arrestata e ha portato a un passo dall'aggancio. Nel momento di difficoltà, il collettivo cremonese ha trovato le giuste energie per replicare con la stessa moneta agli avversari, riuscendo poi a riallungare l'elastico del disavanzo fino al nuovo massimo vantaggio toccato sul +12 obbligatorio a bersaglio da oltre l'arco dei 6.75 metri da Davis, al culmine di un 10-0 di break . Una fiammata che ha pungolato l'orgoglio della squadra guidata da coach Giorgio Valli, che a sua volta ha provato ad invertire il trend negativo con un controbreak valso il -1 (39-38). La risalita ospite si è però arenata a un passo dal traguardo perché Willis e Nikolic hanno permesso a Cremona di rientrare negli spogliatoi con due possessi di vantaggio (49-44).