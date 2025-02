Basket, Serie A: le gare della diciottesima giornata e dove vederle in TV

Bologna, 1° febbraio 2025 – Con le Final Eight di Coppa Italia di Torino ormai sullo sfondo, il campionato di Serie A di basket si appresta a vivere i suoi ultimi due appuntamenti prima della pausa dedicata alla manifestazione che si terrà a Torino. Il sipario sul diciottesimo turno della regular season – il terzo del girone di ritorno – si alzerà quest’oggi alle 20, quando al PalaBigi di Reggio Emilia si sfideranno l’Unahotels padrona di casa e la Vanoli Cremona (il match sarà trasmesso in diretta e in streaming su DAZN ed Eurosport 2): gli emiliani la scorsa settimana hanno battuto sul filo di lana la Bertram Tortona, ma poi sono caduti sul campo di Tenerife nel primo match delle Top 16 di Basketball Champions League, mentre Cremona arriva alla palla a due di questa sera dopo aver ottenuto due punti molto importanti nella corsa salvezza battendo Scafati. La palla a due del secondo anticipo di giornata si alzerà invece mezz’ora più tardi, alle 20.30, e darà il via all’incontro tra la Pallacanestro Trieste padrona di casa e la Bertram Derthona Tortona (il match sarà trasmesso in diretta e in streaming su DAZN): i giuliani, che si sono presi i due punti del match di andata vincendolo 85-82, è reduce dal passo falso con Milano che ha interrotto una striscia vincente di tre gare, mentre Tortona si presenta all’appuntamento dopo una settimana in cui sono arrivate la già citata sconfitta contro Reggio e quella con i tedeschi di Wuerzburg in Champions League.

Le gare di domenica 2 febbraio

La giornata continuerà poi il suo corso domani, 2 febbraio, con la sfida di mezzogiorno tra il Napoli Basket e la Germani Brescia (il match sarà trasmesso in diretta e in streaming su DAZN): il club partenopeo in settimana ha ufficializzato l’ingaggio del lungo nigeriano John Egbunu, già visto in Italia con la maglia di Varese nel 2021 e arrivato per sopperire alla partenza di Ben Bentil. La Germani punta invece a rimanere nel gruppo delle prime della classe con Trapani e Trento e a trovare continuità dopo i due ko negli ultimi cinque turni. Invertire un trend negativo figlio di sei sconfitte consecutive è invece l’obiettivo della Givova Scafati che alle 16 ospiterà un cliente non facile come la Dinamo Banco di Sardegna Sassari (il match sarà trasmesso in diretta e in streaming su DAZN) che, sotto la gestione Bulleri, sembra aver ritrovato la quadratura del cerchio. Punti salvezza li cerca però anche l’Estra Pistoia che, dopo la pesante scoppola contro Trapani, ospiterà alle 16.45 la Nutribullet Treviso (il match sarà trasmesso in diretta e in streaming su DAZN ed Eurosport 2) che ha perso gli ultimi tre incontri disputati. Dal fascino antico – anche se i tempi odierni raccontano di situazioni di classifica e ambizioni ben diverse – lo storico derby tra l’EA7 Emporio Armani Milano, galvanizzata dallo straordinario successo in Eurolega contro i campioni d’Europa del Panatinaikos, e la Openjobmetis Varese, chiamata a riscattare la sconfitta molto pesante con Brescia. Il diciottesimo turmo si chiuderà poi con il big match delle 18.15 (il match sarà trasmesso in diretta e in streaming su DAZN e in chiaro su DMax, canale 52 del digitale terrestre), che vedrà affrontarsi la Dolomiti Energia Trento e i Trapani Shark, due delle tre prime della classe, e con la sfida altrettanto interessante delle 19 (il match sarà trasmesso in diretta e in streaming su DAZN) tra la Virtus Segafredo Bologna, battuta in Eurolega dal Fenerbahce, e l’Umana Reyer Venezia, che sembra aver ritrovato un po’ di continuità nonostante il passo falso con Ankara in Eurocup.