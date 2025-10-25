Basket Serie A: due anticipi aprono il quarto turno. Orari e dove vedere le gare

Bologna, 25 ottobre 2025 – Partirà dall’Itelyum Arena il quarto turno della regular season del campionato di Serie A di basket, griffato Unipolsai. A sfidarsi in quel di Masnago nel primo anticipo di giornata, in programma alle ore 20 (la gara sarà trasmessa in diretta sulla piattaforma LBA TV) saranno la Openjobmetis Varese padrona di casa e la Dolomiti Energia Trentino: i biancorossi, dopo la vittoria all’esordio hanno rimediato i ko con Milano e Reggio, mentre Trento (ancora orfana di Battle, ko per un problema muscolare, e Airhienbuwa), che nell’ultimo turno di campionato ha sconfitto Tortona, in settimana è stata nuovamente sconfitta in Eurocup dai turchi del Telekom Ankara. Alle ore 20.30 (la gara sarà trasmessa in diretta sulla piattaforma LBA TV e anche su Sky Basket e Sky Sport Uno) arriverà invece il momento del secondo e ultimo anticipo, che vedrà fronteggiarsi la Bertram Derthona Tortona – come già sottolineato reduce dal passo falso con Trento – e i Trapani Shark che invece hanno messo assieme un percorso netto di tre successi in questo avvio di campionato, che ha permesso loro di azzerare il -4 di penalizzazione e portarsi a due punti.

Le gare di domenica 25 ottobre

Il turno si completerà poi con altre sei gare che si giocheranno domani, domenica 26 ottobre: si ripartirà alle ore 16 (la gara sarà trasmessa in diretta sulla piattaforma LBA TV e anche su Sky Basket, Sky Sport Uno e in chiaro su Cielo) con il match di cartello di giornata, quello che vedrà sfidarsi l’EA7 Emporio Armani Milano, sconfitta in volata da Valencia in Eurolega dopo una grande rimonta, e l’Umana Reyer Venezia, anch’essa reduce da un turno di Eurocup avaro di soddisfazioni visto il passo falso con il Cluj-Napoca. Alle 17 (la gara sarà trasmessa in diretta sulla piattaforma LBA TV), al PalaLeonessa A2A, arriverà il momento del derby lombardo tutto a tinte biancoblu tra la capolista Germani Brescia (ancora a punteggio pieno ma orfana di CJ Massinburg) e l’Acqua San Bernardo Cantù, che la scorsa settimana è stata sconfitta da Trapani. La vittoria contro Treviso è stata invece decisamente importante per sbloccarsi per il Napoli Basketball che alle 17.30 (la gara sarà trasmessa in diretta sulla piattaforma LBA TV) affronterà in casa che nell’ultimo turno si è imposta su Varese. Mezz’ora più tardi, alle ore 18.30 (la gara sarà trasmessa in diretta sulla piattaforma LBA TV) arriverà il momento di un derby molto sentito, quello del Friuli-Venezia Giulia tra la Pallacanestro Trieste, intenzionata a riscattare i due ko di fila tra campionato e Basketball Champions League con l’Umana Reyer Venezia e l’Igokea, e l’Apu Old Wild West Udine, ancora sul fondo della classifica e alla ricerca del primo sigillo dopo il ritorno nel massimo campionato. Situazione analoga per la Dinamo banco di Sardegna Sassari che, dopo aver gioito per il successo di FIBA Europe Cup contro il Valcea, alle 19 (la gara sarà trasmessa in diretta sulla piattaforma LBA TV) andrà alla ricerca dei primi punti anche in campionato sul campo non certo semplice dei campioni d’Italia della Virtus Olidata Bologna, i quali hanno immediatamente riscattato la sconfitta contro Cremona battendo in Eurolega la corazzata Panathinaikos. A chiudere il turno sarà poi la sfida in programma alle ore 20 al PalaRadi di Cremona (la gara sarà trasmessa in diretta sulla piattaforma LBA TV), tra la Vanoli che farà gli onori di casa con il morale alto dopo aver superato Bologna e la Nutribullet Treviso.