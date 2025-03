Basket, Serie A: Germani in vetta da sola per una notte. Brooks trascina l'Olimpia Milano

Bologna, 9 marzo 2025 – In attesa del match di cartello del 21° turno (tutto a tinte bianconere) tra la Virtus Bologna e la Dolomiti Energia Trento – in programma domani sera alle ore 20 alla Segafredo Arena –, la Germani Brescia si è presa almeno per una notte la vetta in solitaria del campionato di Serie A di basket in solitaria sbancando Pistoia 97-84: il match è stato di a senso unico, perché i lombardi lo hanno indirizzato in maniera decisa con un parziale di 26-12, scavando un solco che Pistoia non è più riuscita a colmare. Monumentale, tra i biancoblù, la prestazione del lungo Miro Bilan, che ha chiuso con 20 punti, 17 rimbalzi e 8 assist per un complessivo 40 di valutazione. A dargli man forte Demetre Rivers con 21 punti e Amedeo Della Valle che, con i 19 mandati a bersaglio, ha infranto il muro dei 4000 punti in Serie A. A Pistoia, non sono invece bastati i 30 punti conditi con 8 rimbalzi di Maurice Kemp. A quota 30 assieme a Virtus e Trento è salita Trapani che ha espugnato Reggio Emilia 94-89 al termine di un match dall’andamento simile a quello di un ottovolante. La gara ha infatti cambiato più volte padrone: sulle ali di Notae, Trapani ha chiuso a +11 il primo quarto, ma Reggio non ha mollato la presa sul match e, dopo aver ritrovato la mira da oltre l’arco, ha ribaltato la situazione con un 32-18 di parziale. Dopo l’intervallo, però, l’ex di serata Langston Galloway, con 11 punti ravvicinati, ha riportato avanti i siciliani che poi nel quarto quarto, con le prove maiuscole di Horton (20 punti) e Notae (21), hanno allungato le mani sulla vittoria nonostante gli sforzi di una Reggio guidata dal duo formato da Winston (25 punti) e Barford (17). Dopo il ko contro la Virtus Bologna e quello di Eurolega in casa contro il Fenerbahce, l’EA7 Emporio Armani Milano ha ritrovato la via del successo superando 90-80 la Nutribullet Treviso. A dispetto del finale, però, i biancorossi hanno dovuto sudare le proverbiali sette camicie, perché i veneti, sulle ali di uno scatenato Macura (25 punti), hanno comandato il match per tre quarti arrivando a toccare anche le 15 lunghezze di vantaggio sul 47-32. Nella ripresa, però, Milano ha cambiato marcia grazie a un tarantolato Armoni Brooks (27 punti con 7/11 da tre) e nei 10’ conclusivi ha messo a segno un parziale di 28-12 che ha girato definitivamente l’inerzia del match e portato alla vittoria. Successo all’ultimo respiro per l’Umana Reyer Venezia che ha piegato 97-96 la Dinamo Banco di Sardegna Sassari al PalaSerradimigni con le prove di grande spessore di Jordan Parks, autore 18 punti ma soprattutto di una stoppata determinante nel finale su Sokolowski, e di Tyler Ennis che ha messo il punto esclamativo su una gara da 16 punti con il canestro decisivo a 5” dal gong (16 punti anche per Kabengele). Infine, è servito un tempo supplementare alla Bertram Derthona Tortona di Christian Vital (24 punti) e Kyle Weems per piegare 89-82 la Openjobmetis Varese, mentre la Pallacanestro Trieste, trascinata dal duo Ruzzier-Utoff (35 punti complessivi), ha sconfitto 88-75 la Givova Scafati.