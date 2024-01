Basket, Serie A: al via il girone di ritorno

Bologna, 13 gennaio 2024 – Mandato in archivio il quindicesimo turno che ha emesso gli ultimi verdetti in chiave Final Eight di Coppa Italia, il campionato di Serie A griffato Unipolsai effettua il giro di boa che sancisce l’inizio del girone di ritorno della regular season: a dare il via alla sedicesima giornata di campionato sarà l’anticipo in programma questa sera alle 20.30 (match in diretta su DAZN ed Eurosport 2) e vedrà opposta la Vanoli Cremona – che ha mancato di un soffio l’accesso alla Coppa Italia – alla Dolomiti Energia Trentino, che in settimana è stata sconfitta di misura in Eurocup dal Turk Telekom Ankara. Domenica 14 gennaio la Serie A tornerà quindi in campo alle ore 12 (match in diretta su DAZN) per la sfida tra la Dinamo Banco di Sardegna Sassari, intenzionata a dare continuità al successo ottenuto a spese della Carpegna Prosciutto Pesaro, e l’Estra Pistoia, una delle grandi sorprese della prima metà di stagione, galvanizzata dall’approdo alle Final Eight. Non andrà alle Final Eight, ma con l’innesto di Nico Mannion e Skylar Spencer sembra aver trovato una nuova e più che positiva quadratura la Openjobmetis Varese (i biancorossi in settimana hanno superato l’Oradea in FIBA Europe Cup) che alle 16.30 ospiterà all’Itelyum Arena la capolista Umana Reyer Venezia (match in diretta su DAZN). Sul fronte degli orogranata – che in settimana hanno incassato un importante successo sul fronte legato al ricorso per il mancato approdo di Bruno Caboclo in laguna nonostante il contratto firmato tra le parti in estate – i fari sono tutti puntati sul nuovo acquisto Maximilian Heidegger, arrivato all’Umana dopo aver iniziato la stagione con il Baskonia. Volto nuovo anche in casa dell’EA7 Emporio Armani Milano che, dopo l’ennesima settimana con doppio turno di Eurolega (vittoria contro l’Alba Berlino e ko contro la Stella Rossa) alle 17 ospita al Forum la Bertram Tortona, eliminata dalla Basketball Champions League dopo aver perso il doppio confronto con il Galatasaray: in casa Olimpia potrebbe arrivare l’esordio di Rodney McGruder, esterno annunciato pochi giorni fa dai biancorossi e con alle spalle un’importante esperienza in NBA.

I riflettori di DMAX – canale 52 del digitale terrestre – saranno invece puntati sulla sfida delle 18.15 (in diretta anche su DAZN), tra la Germani Brescia – prima della classe in coabitazione con Venezia ma reduce dal passo falso in casa di Brindisi – e la Nutribullet Treviso cerca punti dopo il passo falso casalingo contro la Openjobmetis Varese. Oltre alla già citata Estra Pistoia, tra le sorprese del primo spicchio di stagione c’è anche la GeVi Napoli che, al pari dei toscani, ha conquistato l’accesso alle Final Eight di Coppa Italia. I partenopei sono attesi, alle 18.30, dal test casalingo contro la Carpegna Prosciutto Pesaro che, dopo il ko con Sassari, ha deciso di esonerare coach Maurizio Buscaglia, sostituito sulla panchina biancorossa da Meo Sacchetti. È chiamata al riscatto dopo la pesantissima sconfitta costata di fatto l’accesso alle Final Eight e che ha portato a un comunicato di scuse ai tifosi da parte di società, staff e squadra, la Givova Scafati che ospiterà alle 19.30 la Unahotels Reggio Emilia, che arriva dal prestigioso successo nel derby contro la Virtus Segafredo Bologna. Proprio la “Vu Nera”, apparsa un po’ in riserva di energie e battuta in settimana in Eurolega sia da Maccabi Tel Aviv che da Efes Istanbul, chiuderà il turno con il posticipo delle 20 (diretta su Dazn) contro il fanalino di coda Happy Casa Brindisi, galvanizzata dal successo contro la capolista Brescia.