Basket, Serie A: la Virtus Bologna crolla in casa contro Cremona

Bologna, 20 ottobre 2025 – Netto passo falso casalingo per la Virtus Olidata che cede nel posticipo della terza giornata alla Vanoli Cremona per 69-86 rimediando la prima sconfitta in regular season. Un risultato che da un lato le fa perdere da un lato l’imbattibilità (e che vede la Germani Brescia imbattuta in vetta) e dall’altro la getta nel calderone delle dirette inseguitrici a quattro punti con ben sette roster. Serata da dimenticare per il team di Ivanovic che, privo di Morgan, Smailagic e Canka, non porta nessun giocatore in doppia cifra e deve fare i conti con un rivedibile 28% dall’arco. Nelle fila lombarde bene Durham Aljami che iscrive a referto 17 punti.

Decisivo un mortifero parziale di 32-54 per gli ospiti

A rompere il ghiaccio ci pensa dopo sessanta secondi di gioco Ousmane N'Diaye. La replica dei padroni non si fa attendere: ne nasce un parziale di 12-3 propiziato da Brandon Taylor e alimentato dalle conclusioni dei vari Edwards, Alston, Jallow e Diouf. Le Vu nere tentano in maniera immediata la fuga ma Tajion Jones non è di quest’avviso. La bimane di Saliou Niang consegna sei lunghezze di margine (22-16 al 9’) ma da una palla recuperata di Sasha Grant nasce il contropiede che porta all’appoggio di Christian Burns che fissa quattro lunghezze di differenza tra le due formazioni al suono della prima sirena (23-19). Nella frazione successiva i due tiri liberi di Payton Willis accorciano ulteriormente il divario di un solo possesso. Bologna deve reagire e lo fa con le mani esperte di Daniel Hackett che piazza due conclusioni di fila che, insieme alla bomba di Taylor, ridanno un piccolo margine di sicurezza. La Vanoli non molla la presa di un centimetro restando in gara, trovando addirittura il sorpasso. Casarin e Grant confezionano la rimonta che si concretizza al 16’ (30-31). I lombardi cavalcano l’onda positiva per incrementare il punteggio a tabellone e scollinare sopra la doppia cifra di vantaggio all’intervallo sul 30-41.

La Virtus incappa in un blackout offensivo che dura circa tre minuti. Il rendiconto è piuttosto eloquente: soli sette punti iscritti a referto in dieci minuti di gioco. La musica non cambia nemmeno al rientro dagli spogliatoi. Sul parquet del Paladozza c’è una sola compagine a prendersi la scena ed è quella allenata da Pierluigi Brotto che aggiorna il massimo vantaggio fino al + 19 con uno dei suoi protagonisti di serata ovvero Sasha Grant (30-49 al 23’). A rompere il digiuno offensivo dei felsinei ci pensa Luca Vildoza dalla lunetta. Una rondine non fa primavera e Cremona continuerà a gonfiare la retina avversaria toccando le ventotto unità di scarto con Jones bravo a non fallire l’opportunità arrivata a cronometro fermo (45-73).Nell’ultimo periodo i bianconeri si appelleranno al proprio orgoglio per cercare di ridurre il gap e, per qualche istante, si riavvicineranno fino al 67-76 con Karim Jallow. Cremona chiuderà i giochi con un 10-2 di break che le permetterà di portare a casa la posta in palio.