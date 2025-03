Basket, Serie A: la Virtus travolge Reggio e aggancia Trapani e Brescia in testa

Bologna, 31 marzo 2025 – L’appendice conclusiva della ventiquattresima giornata ha portato in dote la formazione di un terzetto in vetta al campionato di Basket Serie A: la Virtus Segafredo Bologna ha infatti travolto 69-45 la Unahotels Reggio Emilia nel derby emiliano raggiungendo in vetta, a quota 34 punti, la Germani Brescia e i Trapani Shark: a fare la differenza nel successo piuttosto agevole dei felsinei è stato il grande lavoro difensivo, che ha permesso di tenere Reggio Emilia (alla quale non sono bastati i 15 punti di Kwan Cheatam, unico biancorosso in doppia cifra) al 43% da due e al 27% da tre, tenendo i biancorossi sotto quota 20 punti in ogni quarto: l’ultima frazione è addirittura terminata con soli 7 punti mandati a bersaglio dagli uomini di Priftis. In attacco, invece, a trascinare la Segafredo è stato il terzetto composto da Isaia Cordinier, Tornike Shengelia e Matt Morgan, i quali hanno segnato 14 punti a testa. La gara è sostanzialmente rimasta in equilibrio soltanto per due quarti, perché dopo l’intervallo lungo la formazione guidata da coach Dusko Ivanovic è salita notevolmente di colpi soprattutto in difesa forzando diverse palle perse di Reggio Emilia e, nella seconda parte del quarto, ha martellato il canestro avversario con le giocate vincenti di Shengelia, Morgan e Hackett facendo lievitare il proprio vantaggio fino al +12 a 10’ dalla fine (50-38). Perso Winston per infortunio, la Unahotels ha quindi definitivamente sbandato crollando non è più riuscita a rialzare la testa, crollando addirittura a -24 alla sirena conclusiva. Alla Friutvillage Arena, invece, il Napoli Basket padrone di casa ha ripetuto l’impresa compiuta nella finale di Coppa Italia dello scorso anno sconfiggendo 95-87 l’EA7 Emporio Armani Milano. Un successo di importanza capitale per la formazione partenopea che si porta così a +4 dal penultimo posto occupato dalla Givova Scafati, battuta proprio da Napoli (al terzo successo di fila) nel precedente turno. Occasione persa, invece, per l’Olimpia Milano, che era reduce da una settimana a dir poco negativa in Europa e che soprattutto ha sprecato l’opportunità di agganciare il gruppo di testa della classifica. Quello compiuto da Napoli è stato un vero e proprio colpaccio perché i biancazzurri sono riusciti a risalire dal -15 e si sono resi protagonisti di uno strepitoso ultimo quarto in cui hanno messo a segno un parziale di 31-14 concedendo solo 3 punti ai meneghini nei primi 8’ della frazione. A firmare questo fondamentale successo degli uomini di Valli ci hanno pensato un Jacob Pullen da 24 punti con 8/12 dal campo, Erick Green (21 punti con 5/8 dalla lunga distanza), John Egbunu (dominante nel pitturato con16 punti conditi da 7 rimbalzi) e l’ex di serata Kevin Pangos (14 punti). All’Olimpia Milano, che con un parziale di 13-2 ha provato nella seconda frazione a prendere in mano l’inerzia della partita per poi scappare dopo l’intervallo lungo toccando addirittura il +15 (47-62 a 6’15” dal termine del terzo quarto) e, infine, avere il già citato crollo del quarto quarto, non sono bastati i 22 punti di Nikola Mirotic e i 20 di Zach Leday.